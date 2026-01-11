Беспорядки в Иране 2026: что происходит и почему, чего ждать от Трампа?

Иран на пороге 2026 года столкнулся с крупнейшими за последние три года антиправительственными протестами. Расскажем, каковы причины протестов в Иране, что сейчас происходит в Иране, а также как изменилась позиция Трампа по беспорядкам в Иране.

Начавшись в конце декабря 2025 года как реакция на обвал национальной валюты, волнения стремительно трансформировались в общенациональное движение, бросающее вызов основам ИРИ. В последнее время ситуацию осложняла активная риторика США о возможной военной интервенции в поддержку протестующих, что добавило кризису опасную геополитическую составляющую.

Каковы причины протестов в Иране?

Непосредственным катализатором волнений в Исламской Республике стал беспрецедентный экономический кризис. В конце декабря 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого значения, потеряв за год около 80% стоимости по отношению к доллару США. Годовая инфляция превысила 52%, а цены на продовольствие росли более чем на 70%. За этим стояли многолетние структурные проблемы: разрушительные санкции, возобновляемые ООН в сентябре 2025 года, коррупция и последствия 12-дневной войны с Израилем в прошлом июне.

Протесты начались 28 декабря с закрытия лавок торговцев на Тегеранском базаре. Первоначальные экономические лозунги очень быстро сменились прямыми политическими требованиями. Демонстранты стали открыто скандировать лозунги против верховного лидера Али Хаменеи и в поддержку свергнутой монархии, упоминая имя сына последнего шаха - Резы Пехлеви. Протесты объединили торговцев, студентов, рабочих и представителей среднего класса в десятках городов по всей стране.

Власти, включая президента Масуда Пезешкиана, публично признали свою неспособность вовремя решить экономические проблемы, что лишь подлило масла в огонь. Попытки властей исправить ситуацию, такие как замена главы Центробанка и внедрение новой госпрограммы поддержки населения субсидиями, были восприняты населением как неадекватные и запоздалые.

Чем протесты в Иране в январе 2026 года отличаются от предыдущих?

Текущие протесты выделяются на фоне предыдущих несколькими особенностями:

Широта распространения: акции прошли во всех провинциях страны, включая регионы, традиционно лояльные власти, и охватили более 180 городов и населенных пунктов;

Символический лидер: экономические лозунги в считанные дни сменились прямыми политическими требованиями, включая призывы к падению режима. Впервые за долгое время у протестующих появился некий символический лидер за рубежом - Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Его призывы в начале января совпали с новой, более массовой волной протестов.

При этом первоначальные экономические акции конца декабря воспринимаются властью как законные, а вспыхнувшее с 8-9 января насилие - уже как результат вмешательства внешних сил, в первую очередь Израиля и США.

Что сейчас происходит в Иране?

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сообщил, что ситуацию в стране удалось взять под контроль и беспорядки закончились. Но несмотря на затишье, в западных регионах еще случаются стычки.

Отключение интернета и ИРИ продолжается восьмой день. Власти заявили, что решение о восстановлении доступа могут принять в течение 1-2 недель. В ответ на общенациональное отключение интернета, длящееся с 8 января, компания SpaceX Илона Маска с 13-14 января предоставила бесплатный доступ к своей спутниковой системе Starlink для пользователей в Иране. Однако использование спутниковых антенн Starlink в ИРИ запрещено.

Трамп ударит по Ирану?

На фоне прошлых откровенно воинственных заявлений из Вашингтона середина января 2026 года ознаменовалась серией дипломатических сигналов, указывающих на временное снижение напряженности.

13 января американский лидер Дональд Трамп, обращаясь к протестующим в Иране, что "помощь уже в пути". Он также призвал их "захватывать институты власти" и объявил о введении 25% пошлин на товары из стран, торгующих с Ираном. До этого в Вашингтоне заявляли, что рассматриваются различные варианты вмешательства: от ужесточения экономических санкций до кибератак и силового удара по ирану. Эти заявления стали пиком агрессивной риторики, что в Тегеране расценили как открытую поддержку смены власти с возможностью силового вмешательства;

14 января Трамп сообщил, что ему стало известно, что "убийства в Иране прекращаются" и казней не будет. Он отметил, что получил эту информацию от "очень важных источников" и будет наблюдать за ситуацией;

15 января глава МИД ИРИ Аббас Аракчи подтвердил, что активных участников акций протеста казнить никто не собирается. Это заявление ознаменовало публичное смягчение риторики в ответ на слова Трампа;

Позднее 15 января иранский посол в Исламабаде Реза Амири Могадам сообщил, что получил информацию о том, что "Трамп не хочет войны" и проинформировал Тегеран, что США "не будут атаковать страну", попросив Иран воздержаться от ударов по американским интересам в регионе. Это указывает на то, что за кулисами, вероятно через третьи страны, велась активная работа по предотвращению прямого столкновения.

Посредническая роль указывает на активность таких стран, как Турция, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Пакистан. Государства Персидского залива, несмотря на противоречия с Тегераном, крайне заинтересованы в предотвращении полномасштабной войны у своих границ, которая дестабилизирует весь регион и ударит по экономикам.

За заявлениями последних дней последовали и конкретные действия: Иран открыл свое воздушное пространство для большинства рейсов спустя несколько часов после его закрытия, а США приостановили эвакуацию персонала с базы Аль-Удейд в Катаре. Финансовые рынки отреагировали снижением цен на нефть, что отразило ослабление страхов перед переходом напряженности в военную фазу.