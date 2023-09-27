Почему Иран попал под санкции и какой от них эффект? 

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Санкции против Ирана стали беспрецедентными в мировой практике, а новые ограничения против ИРИ по-прежнему периодически вводятся со стороны западных держав, но с чего все началось? За что, как и сколько раз Иран попадал под санкции - рассказываем в этой статье.

Практически с момента своего появления на карте мира Исламская Республика Иран живет под санкциями. 45 лет ограничений формировали экономическую и политическую структуру страны, а также значительно влияли на международную повестку республики.

Вашингтон против Тегерана

1979 год на Ближнем Востоке ознаменовался появлением нового государства - Исламской Республики Иран. На смену шаху пришли аятолла и президент, а традиционные партнеры - преимущественно западные - стали соперниками. Своими главными врагами Иран объявил два государства, США и Израиль, назвав их большим и малым сатаной. Вашингтон вместо важнейшего партнера в регионе приобрел мощнейшего врага, притом хорошо вооруженного и получающего значительные средства от экспорта нефти. США необходимо было найти ответ на непростой вопрос, как совладать с новым режимом, и решение не заставило себя долго ждать: через 10 месяцев после триумфа Исламской революции Иран попал под санкции.

Кризис заложников и первые санкции

В ноябре 1979 года группа-студентов последователей аятоллы Хомейни (вдохновителя Исламской Революции) захватили посольство США в Тегеране. Формальной причиной стало недовольство решением американского президента Джимми Картера пустить в США на лечение бывшего лидера Ирана в изгнании Мохаммеда Резу Пехлеви.

Как только Пехлеви приземлился в Нью-Йорке, иранские студенты снесли ворота посольства и захватили 66 человек - в основном дипломатов и других сотрудников дипмиссии. Отпущены заложники будут только спустя 444 дня. Основное требование Ирана - выдача Мохаммеда Резы Пехлеви.

Чтобы повлиять на ИРИ и освободить своих граждан, Вашингтон вводит первые экономические санкции против республики:

Было заморожено почти $12 млрд активов Ирана Деятельность иранского ЦБ была заблокирована. Продажи и поставки любых товаров, кроме продуктов питания и медикаментов были запрещены.

Первые американские санкции против Ирана были отменены в 1981 году после окончания кризиса заложников. Однако передышка длилась недолго.

Почему на западе Иран называют "спонсором терроризма"?

В 1983 году в ливанском Бейруте в результате взрыва грузовика на территории казармы, где проживали американские военнослужащие, погиб 241 гражданин США. Администрация президента Рональда Рейгана заподозрила Иран в причастности к нападению, осуществленному террористами.

Это дало Вашингтону основание обозначать Иран как государство-спонсора терроризма в следующем году. Таким образом у США появилась возможность оправдания неограниченного количества ограничений в отношении Тегерана.

Иранские товары и услуги были подвергнуты эмбарго в 1987 году за поддержку Ираном ”международного терроризма и агрессивные действия в отношении американских судов и судов других стран в Персидском заливе”. Правда, до того, как ввести санкции, Рональд Рейган успел приобрести иранскую нефть для Стратегического нефтяного резерва США.

Политика двойного сдерживания

Несмотря на эмбарго 1987 года, в конце 1990-го американский президент Джордж Буш-старший без излишней огласки дал возможность американским нефтяным компаниям импортировать нефть из Ирана на фоне разворачивающегося кризиса на Ближнем Востоке (война в Персидском заливе начнется годом позже).

В 1995 году американская нефтегазовая компания Conoco (с 2012 года принадлежащая Philiips Petrolium) заключила с Ираном контракт на разработку морского месторождения в Персидском заливе стоимостью в $1 млрд, однако вмешалась администрация президента Билла Клинтона: контракт был назван ”угрозой национальной безопасности” в рамках новой политики ”двойного сдерживания” США, направленной против Ирака и Ирана. Суть политики заключалась в том, чтобы не дать ни одной из двух стран возможность контролировать нефтяные потоки в Персидском заливе. В 1995 году Билл Клинтон запретил всем американским компаниям заключать нефтяные и сделки с Тегераном. ИРИ назвал подобное решение США посягательством на свободную торговлю. Так Иран в третий раз попал под американские санкции.

Ядерная угроза и международные санкции

С 2000-х годов у Америки, а следом и у всего западного сообщества появилось еще одно ”основание” для экономических ограничений в отношении Ирана: ядерная программа.

В конце лета 2002 года о секретной ядерной программе Тегерана рассказывает признанная террористической Организация моджахедов иранского народа.

Осенью 2003 года Иран договаривается с Великобританией, Францией и Германией о приостановке обогащения урана и допуске инспекторов МАГАТЭ на свои объекты.

В июле 2005 года американская разведка предоставляет МАГАТЭ данные, полученные с украденного иранского ноутбука (как он был получен - неизвестно), подтверждающие, что Иран проводит эксперименты по созданию атомной бомбы.

Летом 2006 года Совбез Организации Объединенных Наций грозит Ирану санкциями из-за обогащения урана.

Зимой 2006 года ООН вводит свои первые санкции против Ирана: были запрещены поставки ядерных технологий, а также заморожены активы частных лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой.

Весной 2007 года к международным санкциям против Ирана присоединяется ЕС, публикуя расширенный список иранцев, которым запрещено въезжать и вести дела в странах блока.

Летом 2010 года ООН вводит четвертый пакет санкций против иранской ядерной программы, ужесточая финансовые ограничения и расширяя оружейное эмбарго: Ирану запрещено покупать тяжелые вооружения, в частности, вертолеты и ракеты.

В начале 2012 года ЕС запретил поставки нефти из Ирана.

Наказание за нарушение санкций

В 2010 году США одобрили Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, предусматривающий наказание нарушителям в виде штрафа до $1 млн и 20 лет тюрьмы. В рамках этого закона также были введены ограничения в отношении химической промышленности Ирана, банковского сектора и сектора недвижимости.

Обама, Трамп и санкции

Барак Обама, начиная с 2009 года, усиливал санкционное давление на Иран, нанося удары по нефтегазовому, банковскому и автомобильному секторам Исламской Республики. В итоге США запретили практически всю торговлю с ИРИ, а к Вашингтону присоединилась большая часть международного сообщества.

Тем не менее в 2015 году появилась надежда на то, что санкции, наконец, будут отменены. В июле была заключена так называемая Иранская ядерная сделка, в рамках которой санкции в отношении Ирана, введенные США, ЕС и ООН были отменены, и страна получила доступ к замороженным активам в объеме $ 100 млрд. Однако санкционный перерыв длился недолго: уже в 2018 году американский президент Дональд Трамп вышел из сделки, назвав ее ”неполноценной”. Санкции против Исламской Республики были возобновлены, а в последующие годы усилены.

Как санкции повлияли на Иран

По сей день санкции против Ирана ужесточаются и даже вводятся новые. В результате международного давления на страну, нефтяного и оружейного эмбарго, запрет на приобретение оборудования и международную банковскую деятельность (в 2012 году Иран был отключен от SWIFT) страна столкнулась с рядом экономических проблем, в том числе и с высокой инфляцией. Тем не менее коллапса экономики и последующего падения режима, как на то надеялся Запад, вводя санкции против Ирана, не произошло. В определенном смысле экономика Исламской Республики Иран всегда находилась и развивалась под санкциями, поскольку периоды без санкций были короткими. Ирану удалось наладить связи с новыми торговыми партнерами, освоить метод обратной разработки, наладить промышленность и производство. Возможно, именно благодаря санкциям на сегодняшний день экономика Ирана представляется куда более диверсифицированной, чем у большинства стран Ближнего Востока, зависящих от нефти.