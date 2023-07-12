Как Иран более 40 лет живет под санкциями: опыт борьбы

Иран живет под различными международными санкциями практически на протяжении всего своего существования. Ограничения в отношении иранских компаний и физических лиц действовали или действуют со стороны Совбеза ООН и Евросоюза, США и Великобритании, Канады и Австралии, Японии и Южной Кореи, Индии и даже России. Как выглядит иранский опыт борьбы с санкциями?

Долгое время – до 22 февраля 2022 года – Иран был мировым лидером по числу компаний и физлиц, оказавшихся под санкциями. Ограничения принимались поэтапно в течение последних 40 лет.

В настоящее время против Ирана действует примерно 3616 санкций. Ограничения проявляются в разных сферах, наиболее чувствительны:

банковская,

нефтяная,

технологическая области.

Заблокированы активы Центробанка Исламской Республики Иран, введен запрет на импорт иранской нефти, а также на поставки Тегерану технологий.

Сколько лет Иран живет под санкциями?

Санкционное давление оказывается на Иран на протяжении без малого 45 лет. Формальным поводом стал захват посольства США в Тегеране. В ноябре 1979 года 66 американских дипломатов оказались в заложниках и удерживались больше года антиамерикански настроенной толпой. Правительство образованной за полгода до этого Исламской Республики Иран поддержало эти действия.

Ответ Вашингтона последовал незамедлительно. Уже в 1979 году США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Кроме этого, иностранные компании, нарушившие ограничения, были также подвержены санкциям. В дальнейшем количество американских санкций только увеличивалось.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Программа санкций США против Ирана представляет собой реализацию нескольких правовых полномочий. Некоторые из них оформлены в виде указов президента США. Другими полномочиями выступают публичные законы (статуты), принятые Конгрессом.

В 1980 году был введен запрет экспорта из США в Иран по существу всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем было наложено эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США, поездки американцев в Иран. В 1984 году был введен запрет на выдачу кредитов международными финансовыми организациями. В 1987 году товарооборот между США и Ираном полностью прекратился.

В 1995 году санкции были ослаблены, и в Иран стало возможно поставлять американские товары через третьи страны. Но потепление в двусторонних отношениях длилось недолго.

В 1996 году Конгресс США утвердил закон о новых санкциях, в котором, помимо прочего, было указано, что любое государство, инвестировавшее в энергетику Ирана более $20 млн, будет также подвержено санкциям, среди которых:

запрет на межбанковскую деятельность,

потеря лицензий на экспорт и экспорт оборудования в США,

запрет на получение крупных кредитов американских банков,

запрет на привлечение инвестиций,

запрет на покупку казначейских облигаций,

запрет американским компаниям продавать оборудование в Ирану.

В 2005 году США ввели целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физических лиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана.

В 2014 году Вашингтон выборочно ослабил экономические санкции против Ирана. Некоторые преференции тогда получила иранская гражданская авиация – так, правительство США разрешило корпорации Boeing поставлять в Исламскую Республику запасные части для коммерческих самолетов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранская ядерная сделка: снятие санкций с Ирана

В ночь на 14 июля 2015 года Иран и «Шестерка» международных переговорщиков (Китай, Франция, Россия, Великобритания, США, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В 2015 году Конгресс принял Акт об обзоре иранской ядерной сделки. Закон налагал обязательства на президента по жесткому контролю за исполнением Ираном своих обязательств. Появление закона стало внутриполитическим компромиссом между сторонниками и противниками сделки с Ираном. Одним из требований закона была так называемая сертификация сделки, которая обязывала президента каждые 90 дней подтверждать, что Иран действительно выполняет СВПД.

В январе 2016 года президент США Барак Обама издал указ о снятии санкций с Ирана. По его словам, имплементация Ираном мер, обозначенных в СВПД, представляет собой «фундаментальное изменение обстоятельств, связанных с иранской ядерной программой».

сайт Кремля

Однако ситуация резко изменилась при следующей американской администрации. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон PL 115-44 (CAATSA), который определял круг санкций против Ирана.

Закон обязывал президента предоставлять один раз в два года подробный отчет о военных возможностях Ирана и его действиях в области безопасности. Отдельное внимание было уделено иранской программе развития баллистических ракет. Санкции определялись против лиц и организаций, содействующих развитию программы, а президенту вменялось отчитываться по иранской ракетной тематике раз в полгода.

Как и в ряде предыдущих законов и указов президента, отмечалась актуальность «террористической» угрозы со стороны Ирана и соответствующих санкций против тех, кто подозревается в поддержке Ирана.

В закон вошла и тематика прав человека. На Госдеп налагалась обязанность о ежегодном отчете по этой проблеме, определялись санкции против нарушителей прав человека в Иране.

Кроме того, вновь прописывались санкции против нарушителей оружейного эмбарго, а также по проблематике задержания Ираном граждан США.

CAATSA определяет и направления интернационализации санкций, и параметры отчетности администрации по взаимодействию с ЕС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном и вновь ввел против него санкции. Такое решение он объяснил тем, что, по его словам, Тегеран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение. При этом любая страна, которая решит помогать Ирану в ядерной программе, также подвергнется жестким ограничениям.

сайт Кремля

В итоге 5 ноября 2018 года США полностью восстановили санкции в отношении Ирана, которые были сняты или отменены в соответствии с СВПД. В итоге новые ограничения стали самыми жесткими санкциями США, когда-либо введенными против Ирана. Они коснулись критически важных секторов экономики Ирана, таких как энергетика, судоходство и судостроение, а также финансовый сектор. В рамках повторного введения санкций США ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц, самолетов и судов.

Иран: причины санкций

Соединенные Штаты стали инициатором и первым государством, реализовавшим санкции против Исламской Республики Иран. Причиной введения санкций на первом этапе стала угроза безопасности гражданам США в стране – захват посольства в Тегеране в 1979 году.

В дальнейшем ужесточение санкций происходило и по другим причинам.

В ходе ирано-иракской войны, начавшейся в 1980 году, американское правительство осознавало угрозу своим геополитическим интересам на Ближнем Востоке в случае победы Тегерана. Экспорт исламской революции из Ирана в другие страны региона не входил в планы США. В результате пакет санкций 1984 года запретил продажу оружия и любую военную помощь Соединенных Штатов Ирану.

В 1990-е годы опасения США относительно активно развивающейся иранской ядерной программы вылились в принятие новых ограничений. Указы президента США Билла Клинтона от 1995 года подчеркивали военный характер программы, запрещали инвестиции США в энергетический сектор Ирана и в целом торговлю США с Ираном. Среди других причин таких действий называлась также поддержка Тегераном организаций, считающихся террористическими в США: «Хезболлы», ХАМАС и запрещенного в России «Движения исламского джихада Палестины».

В XXI веке на отсутствие мирного характера иранской ядерной программы также обратила внимание ООН. В июле 2006 года была принята первая резолюция №1696 Совета безопасности ООН. Этот документ не содержал каких-то карательных мер в адрес Ирана, однако требовал от его руководства прекратить любую деятельность, связанную с обогащением урана. В июле 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231, в которой одобрил СВПД. Новая резолюция Совбеза ООН поставила под международный контроль ядерную программу Ирана, чтобы удостовериться в ее мирном характере.

В мае 2018 года США во время правления Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили американские санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не поддержит повторное введение санкций против Ирана по требованию США. Кроме того, в ООН усомнились в законности санкций США против Ирана.

Кстати, Европейский союз впервые применил ограничения в отношении ИРИ также в связи с иранской ядерной программой. Это произошло в феврале 2007 года. Санкции предусматривали полный запрет на поставки в Иран материалов и технологий, которые могут быть использованы при разработке и производстве ядерного оружия и ракет. В дальнейшем ЕС неоднократно ужесточал ограничения и расширял сферы их применения, основной удар пришелся на финансовую и нефтегазовую отрасли ИРИ. Среди причин называлось «нарушение прав человека в Исламской Республике Иран». Канада, Австралия, Япония и Южная Корея руководствовались такими же доводами, в разные годы присоединяясь к антииранским санкциям. Индия с 2007 года ввела запрет на экспорт всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могли бы способствовать ядерной программе Ирана.

Отметим, что впервые иностранное государство применило масштабный набор санкций против Ирана еще задолго до победы Исламской Революции. Это в 1951 году сделало правительство Великобритании совместно с английской Англо-иранской нефтяной компанией (АИНК). Причиной стала национализация Ираном нефтяной промышленности. Всего за год экспорт нефти из Ирана в другие страны был фактически прекращен.

Последние санкции Великобритании против Ирана были введены в 2022-2023 годах. Объектами стали «полиция нравов» Ирана и спецслужбы, а также ряд их руководителей. Меры связаны со смертью гражданки ИРИ Махсы Амини, которая умерла после того, как была задержана за неправильно надетый хиджаб. Причина, по мнению Лондона, - «серьезные нарушения прав человека».

Иранский опыт борьбы с санкциями

«Мы выросли в условиях санкций. Для нас в них ничего удивительного», – примерно так рассуждает не одно поколение граждан Ирана.

Вместе с тем, стоит отметить, что санкции оказали серьезное влияние на экономическую ситуацию в стране.

До санкций иранская экономика развивалась во многих областях: топливно-энергетической, сельскохозяйственной, в сфере услуг. Рестрикции сделали иранскую экономику в существенной мере зависимой от экспорта. Основным торговым партнером Исламской Республики на долгие годы стал Китай. Сырьевой экспорт взял курс на азиатское направление.

В 2010-е годы санкции вызвали экономический кризис в Иране. Особенно сложный период начался с 2012 года, когда ЕС поддержал американское нефтяное эмбарго:

инфляция выросла по некоторым оценкам до 50% в год;

ВВП на душу населения снизился почти на 25%;

многократно обесценилась национальная валюта – риал: если в 1978 году иранец мог купить на среднемесячную зарплату 74 кг мяса, то в 2019-м – только 10 кг.

Инфляция создала причудливую ситуацию на валютном рынке Ирана. Сегодня в ИРИ действуют сразу два курса.

Первый – официальный. Он используется исключительно для льготной покупки долларов. Например, импортеры стратегических продуктов, которые не производятся или не в полном объеме производятся в Иране, могут воспользоваться им для решения своих задач. В подавляющем большинстве эти импортеры представляют собой госструктуры или тесно связаны с ними. Другой курс – рыночный, то есть то, за сколько продается валюта в обменных пунктах. Интересно, что в них курсы обмена указаны не в риалах, а в «народной валюте» – туманах. Так проще, поскольку на один ноль меньше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действует еще одно важное государственное ограничение на валютные сделки. За год гражданин Ирана может поменять только 2200 долларов США. Однако в реальной жизни это правило практически не соблюдается, валюту можно купить на улицах крупных городов с рук – у менял, но по менее выгодному курсу.

Доллар как инвестиция весьма популярен в Иране, но чаще всего люди вкладываются в золотую монету. Ее курс устанавливается специальными обменными пунктами. Другой вид инвестиций – недвижимость. Стоимость недвижимости в Тегеране достаточно высокая. Зачастую она даже обгоняет инфляцию.

Хотя кредиты в ИРИ запрещены законом, активным спросом пользуются крупные покупки в рассрочку. Особенно ярко это проявляется, например, при покупке автомобиля. Но тут важно подчеркнуть, что при покупке в рассрочку его изначальная стоимость будет несколько выше, чем при оплате единовременным траншем.

Стоит отметить, что в непростой экономической ситуации государство реализует ряд социальных программ. Одна из них – «Мехр» – заключается в получении беспроцентного кредита на покупку квартиры для молодых семей.

Главное фото: Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic.