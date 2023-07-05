Ахмад Вахшитех: вступление Ирана в ШОС принесет выгоду всем

Опубликовано: 14:00, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Иранский политолог Ахмад Вахшитех позитивно оценил завершение процедур по принятию Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что расширение ШОС на Ближний Восток позитивно повлияет на ситуацию в регионе и приведет к росту экономический связей и укреплению безопасности.

Долгожданное членство Ирана в ШОС является важным событием и для Тегерана, обретающего новый международный статус, и для Шанхайской организации сотрудничества, расширяющейся на Ближний Восток. Выгоду от вступления Ирана в ШОС получат обе стороны, выразил уверенность в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" иранский политолог, приглашенный преподаватель РУДН Ахмад Вахшитех.

Ахмад Вахшитех прежде всего напомнил, что Иран уже очень давно сотрудничает с ШОС. "Вместе с Индией и Пакистаном Иран стал страной-наблюдателем в ШОС спустя девять лет после ее образования – в 2005 году. Индия и Пакистан вошли в организацию в качестве полноправных членов в 2017 году, а теперь настало время и Ирана. За 18 лет в статусе наблюдателя Иран сильно изменился, как изменилась и сама ШОС", - сказал он.

"В наше время мы видим, как меняется баланс сил и баланс угроз в мире, и их перемены побуждают государства и международные организации искать пути укрепления своей безопасности. Как известно, в самом начале работы Шанхайской организации сотрудничества многие эксперты подчеркивали, что Китай таким образом создает некий аналог НАТО, который будет балансировать угрозы в мире. ШОС не является военным блоком, при этом позитивно влияет на безопасность в Евразии, и это привлекает к ней государства", - обратил внимание политолог.

"Одновременно и сама ШОС заинтересована в своем расширении и наращивании влияния на континенте. Мы видели, как она постепенно расширялась в предыдущие десятилетия, а теперь организация вышла в регион Ближнего Востока за счет членства Ирана. Известно, что другие ближневосточные государства, как Кувейт и Бахрейн, тоже планируют углубить сотрудничество с ШОС – а все благодаря тому балансу сил, которые она обеспечивает, в особенности благодаря работе России и Китая", - сообщил Ахмад Вахшитех.

Помимо геополитических выгод обе стороны также откроют новые возможности для экономического взаимодействия. "Если прежде в мировой экономике была гегемония доллара, то теперь из-за увлечения США санкциями американская валюта уже не так привлекательна для международной торговли, ведь любой крупный игрок может оказаться под санкциями. Так они поступили с Ираном, а совсем недавно – с Россией, добившись в том числе отключения страны от SWIFT и заморозки больших объемов финансовых резервов. Страны все больше стремятся торговать без подобных рисков", - отметил эксперт.

"Мы видим, что государства предпочитают работать друг с другом без доллара, с использованием национальных валют. Скажем, Иран и Россия могут торговать в рублях, а если речь идет о Китае, то в юанях. Членство Ирана в ШОС позволяет сделать более интенсивными и эффективными эти экономические связи. Важно, что в отношениях все взаимосвязано, и укрепление сотрудничества в экономике поможет и повысить безопасность на пространстве ШОС, и улучшить политические отношения между странами", - указал Ахмад Вахшитех.

Политолог добавил, что уже процесс принятия Ирана в ШОС, начатый в 2021 году, позитивно сказался на иранской внешней политике и ситуации в регионе. "Уже тогда начался формироваться новый баланс сил, который теперь закреплен членством Ирана в ШОС. К примеру, до того между Тегераном и Эр-риядом были сложные отношения, но при участии России и Китая их удалось наладить. Стоит ожидать, что в дальнейшем положение дел на Ближнем Востоке будет все больше нормализоваться, поскольку крупные игроки заинтересованы в развитии бизнеса и обеспечении безопасности в регионе", - заключил он.