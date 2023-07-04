Иран дал послания миру вступлением в ШОС

Опубликовано: 15:15, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран вступлением в ШОС дал понять, что ориентирован на Восток, продолжит борьбу против санкций США и однополярным миром. Об этом заявил эксперт Моджтаба Джаляльзаде.

Иранский эксперт по вопросам международной политики Моджтаба Джаляльзаде рассказал, что Иран хочет сказать всему миру своим вступлением в Шанхайскую Организацию Сотрудничества.

По его словам, данное решение несет в себе ряд посланий.

"Первое – политика Ирана ориентирована на Восток, а западный вектор по сравнению с ещё совсем не далёким прошлым существенно поблек"

- Моджтаба Джаляльзаде

Вторым посланием, по мнению эксперта, является укрепление торговых и экономических отношений в рамках ШОС, что позволит Тегерану обходить санкции США, пишет Sputnik.

Третье послание, подчеркнул он, заключается в приобретении ШОС региональной державы, что означает продолжение борьбы против однополярного мира.