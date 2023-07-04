Иран дал послания миру вступлением в ШОС

Иран вступлением в ШОС дал понять, что ориентирован на Восток, продолжит борьбу против санкций США и однополярным миром. Об этом заявил эксперт Моджтаба Джаляльзаде.
Иранский эксперт по вопросам международной политики Моджтаба Джаляльзаде рассказал, что Иран хочет сказать всему миру своим вступлением в Шанхайскую Организацию Сотрудничества.
По его словам, данное решение несет в себе ряд посланий.
"Первое – политика Ирана ориентирована на Восток, а западный вектор по сравнению с ещё совсем не далёким прошлым существенно поблек"
- Моджтаба Джаляльзаде
Вторым посланием, по мнению эксперта, является укрепление торговых и экономических отношений в рамках ШОС, что позволит Тегерану обходить санкции США, пишет Sputnik.
Третье послание, подчеркнул он, заключается в приобретении ШОС региональной державы, что означает продолжение борьбы против однополярного мира.