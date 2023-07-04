Иран вступил в ШОС

Опубликовано: 14:00, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Ирана

В полку ШОС прибыло: Иран официально вошел в состав ШОС. Решение было оглашено сегодня на виртуальном саммите объединения.

Исламская Республика Иран стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение было принято только что на очередном саммите организации.

Председательствует на 23-м саммите Индия.

Таким образом, число участников ШОС выросло до девяти.

Напомним, меморандум, в котором шла речь об обязательствах Тегерана для вступления в организацию, был заключен на саммите объединения в Самарканде (Узбекистан) прошлой осенью.

Поздравления Путина

С вступлением Ирана в ШОС президента страны Эбрахима Раиси поздравил его российский коллега Владимир Путин.

Сайт Кремля

"Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача - помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу"

– президент РФ