Иран вступил в ШОС

Исламская Республика Иран стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение было принято только что на очередном саммите организации.
Председательствует на 23-м саммите Индия.
Таким образом, число участников ШОС выросло до девяти.
Напомним, меморандум, в котором шла речь об обязательствах Тегерана для вступления в организацию, был заключен на саммите объединения в Самарканде (Узбекистан) прошлой осенью.
Поздравления Путина
С вступлением Ирана в ШОС президента страны Эбрахима Раиси поздравил его российский коллега Владимир Путин.
"Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача - помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу"
– президент РФ