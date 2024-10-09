Какие проекты намерены реализовать Иран и Азербайджан?

В последние годы Иран и Азербайджан демонстрируют прогресс в развитии отношений, что выражается в реализации и планировании совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, торговли и туризма. Расскажем, о какие проектах идет речь.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым заявил, что приветствует любые проекты и действия, которые будут способствовать развитию отношений:

Мы приветствуем создание железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами, а также хотим продолжения и расширения сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, торговли, безопасности и обороны.

Реализованные проекты

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов стал железнодорожный коридор Казвин-Решт-Астара, который связывает Иран с Азербайджаном, и в более широком смысле с Европой через Азербайджан. Министр дорог и городского строительства Ирана Фарзане Садег, говоря о важности для Ирана коридора Решт-Астара, заметила:

Это поворотный момент в развитии коридора Север-Юг, и участие правительства Азербайджана в развитии железнодорожной инфраструктуры маршрута имеет большое значение. Необходимо подготовить дорожную карту для достижения цели по транзиту 15 миллионов тонн грузов между двумя странами в год.

Завершение этого проекта станет важным шагом в рамках инициативы Международного транспортного коридора «Север-Юг», который направлен на обеспечение скоростного транспортного сообщения между Россией, Ираном, странами Персидского залива и Индии с использованием железнодорожных и морских связей.

Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в сфере железнодорожного транспорта имеет продолжительную историю, и мы надеемся, что благодаря совместным мерам оно продолжится. Сейчас возросла необходимость переброски грузов из России в Индийский океан и наоборот. Канал комбинированных перевозок грузов между Россией, Азербайджаном, Ираном и страной назначения - Индией - должен быть завершен, а план по увеличению железнодорожных грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном должен быть включен в повестку дня

– гендиректор Железных дорог Ирана Джабарали Закари.

Что касается сферы энергетики, то азербайджанская нефтяная компания SOCAR участвует в иранских энергетических проектах; налажен обмен электроэнергией между странами через обширную сеть электрических связей.

Еще одним важным проектом стало управление и использование трансграничных рек. Баку и Тегеран подписали соглашения по управлению ресурсами реки Араз, включая строительство гидроэлектростанций и оросительных систем.

Планируемые проекты

Сейчас речь идет о развитии свободных экономических зон (СЭЗ) Парсабад на иранской и Астара на азербайджанской стороне. Цель - привлечение инвестиций и развитие трансграничной торговли. Тем временем продолжается строительство коридора «Север-Юг», который рассматривается как одна из альтернатив традиционным торговым путям. Его завершение увеличит объемы транзитной торговли и принесет значительные доходы обеим странам. В последние годы наблюдается рост интереса обеих стран к развитию туристического потенциала, включая совместное продвижение туристических маршрутов. Планы включают разработку более эффективных инфраструктурных механизмов и культурных обменов для привлечения туристов.

О необходимости увеличения прямых рейсов говорит и Фарзане Садег:

Воздушное сообщение между двумя странами должно быть развито; в обеих странах должна быть заложена база для увеличения количества совместных рейсов.

Что мешает реализации проектов?

Международные санкции, наложенные на Иран, существенно сказываются на его экономической активности, в том числе на возможности участия в международных проектах, а также затрудняет финансовые операции и инвестиции. Пограничные разногласия и вопросы обеспечения безопасности. Ситуация на границе иногда осложняются, что связано с региональной напряженностью и историческим соперничеством в регионе Каспия. Эти вопросы требуют осторожного управления, чтобы избежать эскалации конфликтов. Экономическая нестабильность. Волатильность нефтяных цен и экономическая зависимость от энергоресурсов влияет на устойчивость экономик обеих стран, что может отразиться на возможности финансирования крупных проектов.