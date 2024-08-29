Баку и Тегеран договариваются о железнодорожном Зангезурском коридоре

Руководители железных дорог Азербайджана и Ирана обсудили строительство железнодорожной части Зангезурского коридора. Кроме того, на встрече в Тегеране обсуждался и коридор Север-Юг.

Представители руководства железных дорог Азербайджана и Ирана обсудили строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Восточный Зангезур и Нахчыван, то есть Зангезурского коридора. Соответствующее сообщение глава компании "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов опубликовал на своей странице в соцсети X.

По его словам, встреча прошла в ходе официального визита в Иран. Там Рустамов провел переговоры с руководителем железнодорожной администрации Исламской Республики Джаббаром Али Закери Сардруди.

"Темой наших обсуждений стало строительство железнодорожной линии, которая обеспечит прямую сухопутную связь между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана"

– глава АЖД

По словам Рустамова, стороны поговорили и об упрочении сотрудничества по международному транспортному коридору Север-Юг. Азербайджанская сторона поведала также о шагах, которые реализуются Баку для развития обоих маршрутов. Предметом обсуждения стали и дальнейшие планы.

Отметим, что в Тегеране в данный момент находится с визитом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Накануне состоялись его переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня Мустафаев пообщался с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.