Пезешкиан назвал Азербайджан братом Ирана

Принимая в Тегеране вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о стремлении ИРИ усилить сотрудничество с АР, в том числе создать общее экономическое пространство для перевозок и деятельности предпринимателей.

Сегодня в Тегеране прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Встречая высокого гостя, Пезешкиан заявил, что Азербайджан и его народ являются братьями для Ирана и иранского народа.

Встреча была посвящена возможностям расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран, которое, отметил Масуд Пезешкиан крайне важно и ценно для Тегерана. Иранский президент вновь выразил приверженность ИРИ уважению территориальной целостности Азербайджанской Республики.

По словам Пезешкиана, совместное с соседями обеспечение безопасности лежит сейчас в основании региональной политики Ирана. В этой связи Тегеран видит необходимым упрощение регионального транспортного сообщения как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. В особенности иранское руководство поддерживает развитие связей с другими мусульманскими странами.

Масуд Пезешкиан пояснил, что Тегеран предлагает, в частности, взаимную открытость рынков мусульманских стран и свободу предпринимательства для их граждан. "Мы приветствуем создание железнодорожных и автомобильных маршрутов между нашими странами и хотим продолжения и расширения сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства", - приводит его слова IRNA.