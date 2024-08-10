Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран договорились развивать многоплановое сотрудничество

Азербайджан и Иран договорились развивать многоплановое сотрудничество
Главы МИД Азербайджана и Ирана встретились на сессии Генассамблеи ООН, стороны обсудили сотрудничество двух стран. Было отмечено, что в основе двусторонних отношений лежит сильная политическая воля.

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Ирана Сейид Аббас Арагчи провели встречу в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Стороны назвали одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений культурное и религиозное сотрудничество между Баку и Тегераном. Отмечена важность регулярных контактов между соответствующими официальными лицами для того, чтобы обеспечивалась преемственность и стабильность в отношениях.

В основе развития отношений Баку и Тегерана лежит наличие сильной политической воли с обеих сторон, отметили главы МИД двух стран в рамках встречи.

Азербайджанская сторона выразила полную приверженность сотрудничеству с ИРИ, основанному на принципах добрососедства, равенства, взаимного уважения и выгоды. Была подчеркнута важность продолжения шагов по дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений.

Стороны отметили роль Азербайджано-Иранской государственной комиссии в вопросе активизации сотрудничества двух государств в таких сферах, как экономика, торговля, транспорт, коммуникации.

Предстоящая в Баку климатическая конференция COP29 открывает дополнительные возможности для сотрудничества Азербайджана и Ирана.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении, препятствием для мира он назвал сохранение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов Армении, в том числе в конституции.

Также на встреча министры обменялись мнениями по другим двусторонним и международным вопросам из сферы взаимного интереса, информирует МИД Азербайджана.

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