Баку поддержал Тегеран после трагедии в Хорасане

Азербайджан соболезнует Ирану в связи с гибелью десятков человек на угольной шахте. Происшествие случилось в провинции Хорасан накануне вечером.

МИД Азербайджана выразил соболезнования народу и властям Ирана в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в угольной шахте. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах министерства в социальных сетях.

"Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Ирана, а также семьям погибших в связи со взрывом на угольной шахте в провинции Хорасан"

– пресс-служба ведомства

В МИД пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и выразили надежду на скорейшее устранение последствий этой трагедии.

Что произошло?

В субботу вечером на угольной шахте в городе Табас, который находится в северо-восточной провинции Хорасан, произошел взрыв. ЧП случилось из-за выброса метана в одном из тоннелей.

На момент взрыва в блоках B и С шахты находились 69 человек. Все 30 человек, работавшие в блоке С, погибли. В блоке B погибли 20 человек, остальным в настоящее время оказывают медпомощь.