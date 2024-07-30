Вестник Кавказа

Баку поддержал Тегеран после трагедии в Хорасане

взрыв на шахте в иранском городе Табас
© Фото: сайт агентства Mehr
Азербайджан соболезнует Ирану в связи с гибелью десятков человек на угольной шахте. Происшествие случилось в провинции Хорасан накануне вечером.

МИД Азербайджана выразил соболезнования народу и властям Ирана в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в угольной шахте. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах министерства в социальных сетях.

"Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Ирана, а также семьям погибших в связи со взрывом на угольной шахте в провинции Хорасан"

– пресс-служба ведомства

В МИД пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и выразили надежду на скорейшее устранение последствий этой трагедии.

Что произошло?

В субботу вечером на угольной шахте в городе Табас, который находится в северо-восточной провинции Хорасан, произошел взрыв. ЧП случилось из-за выброса метана в одном из тоннелей.

На момент взрыва в блоках B и С шахты находились 69 человек. Все 30 человек, работавшие в блоке С, погибли. В блоке B погибли 20 человек, остальным в настоящее время оказывают медпомощь.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1550 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран

Грузовой поезд Ульяновск-Баку-Астара тронется в путь в конце сентября

Грузовой поезд Ульяновск-Баку-Астара тронется в путь в конце сентября

Шамс ад-Дин Тебризи: мистик, повлиявший на мировую литературу

Шамс ад-Дин Тебризи: мистик, повлиявший на мировую литературу

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонную беседу

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонную беседу

Грузовой поезд впервые пройдет по маршруту Ульяновск - Баку - Астара

Грузовой поезд впервые пройдет по маршруту Ульяновск - Баку - Астара

Как проходят &quot;Каспийские сезоны&quot; в Астрахани?

Как проходят "Каспийские сезоны" в Астрахани?

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Азербайджан пригласил руководство Ирана на COP29

Чего ждать от Ирана при Пезешкиане?

Чего ждать от Ирана при Пезешкиане?

Премьер Азербайджана прибыл в Иран

Премьер Азербайджана прибыл в Иран

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы