Вестник Кавказа

Два сильных землетрясения потрясли Иран с утра

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сегодняшним утром в городе Боджнурд произошло два землетрясения. В результате подземных толчков получили травмы 7 человек.

Утром 22 сентября в восточной части Ирана произошло два сильных землетрясения. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Подземные толчки были зафиксированы в Боджнурде, расположенном в провинции Северный Хорасан.

На данный момент известно о 7 пострадавших, которые получили незначительные травмы, пытаясь избежать последствий землетрясений. Всем им оказали помощь в медучреждениях, а затем отпустили домой.

Кроме того, в результате землетрясения незначительно повреждены некоторые дома.

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