Вестник Кавказа

Взрыв на шахте в Иране: погибли минимум 30 человек

Взрыв на шахте в Иране: погибли минимум 30 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате взрыва на угольной шахте в Иране погибли десятки человек. В настоящее время ведутся спасательные работы.

На северо-востоке Ирана прогремел взрыв на угольной шахте, приведший к гибtли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Инцидент произошел вечером 21 сентября на шахте в городе Табас.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва, раздавшегося в районе 21:00 по местному времени (20:30 мск), стала утечка метана в одном из тоннелей.

На момент происшествия в шахте находилось около 70 человек. На данный момент известно о 30 погибших. Ранения получили еще 24 человека, их доставили в больницу.

Спасательные работы продолжаются. В них задействованы 40 спасателей.

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