В ДТП с автобусом погибли не менее 10 человек в Иране

Автобус с пассажирами перевернулся сегодня утром на юго-востоке Ирана. На данный момент известно о 10 погибших.
В юго-восточной части Ирана ранним утром 17 сентября произошла авария с автобусом, приведшая к множеству жертв. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно предварительной информации, автобус перевернулся на 20-м километре дороги, ведущей из Саканда в Робат.
На месте происшествия прибыли 6 медицинских бригад.
В результате ДТП погибли по меньшей мере 10 человек, различные травмы получили еще 36. Всех пострадавших доставили в больницу.