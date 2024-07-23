Вестник Кавказа

В ДТП с автобусом погибли не менее 10 человек в Иране

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус с пассажирами перевернулся сегодня утром на юго-востоке Ирана. На данный момент известно о 10 погибших.

В юго-восточной части Ирана ранним утром 17 сентября произошла авария с автобусом, приведшая к множеству жертв. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, автобус перевернулся на 20-м километре дороги, ведущей из Саканда в Робат.

На месте происшествия прибыли 6 медицинских бригад.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 10 человек, различные травмы получили еще 36. Всех пострадавших доставили в больницу.

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