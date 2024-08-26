На заводе КСИР в Исфахане прогремел взрыв

На одном из заводов Корпуса стражей исламской революции в иранском Исфахане минувшей ночью прогремел взрыв – предположительно, он произошел из-за утечки газа, есть жертва и пострадавшие.

Взрыв на одном из заводов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в иранской провинции Исфахан, прогремевший минувшей ночью, унес одну человеческую жизнь, есть пострадавшие, пишет иранское государственное информационное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

"Один человек погиб, еще 10 человек получили ранения из-за утечки газа на одном из заводов КСИР в Исфахане"

- ISNA

Предварительная причина взрыва - утечка газа, иных подробностей агентство не приводит.