Вестник Кавказа

На заводе КСИР в Исфахане прогремел взрыв

На заводе КСИР в Исфахане прогремел взрыв
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На одном из заводов Корпуса стражей исламской революции в иранском Исфахане минувшей ночью прогремел взрыв – предположительно, он произошел из-за утечки газа, есть жертва и пострадавшие.

Взрыв на одном из заводов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в иранской провинции Исфахан, прогремевший минувшей ночью, унес одну человеческую жизнь, есть пострадавшие, пишет иранское государственное информационное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

"Один человек погиб, еще 10 человек получили ранения из-за утечки газа на одном из заводов КСИР в Исфахане"

- ISNA

Предварительная причина взрыва - утечка газа, иных подробностей агентство не приводит.

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