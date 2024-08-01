В Иране рассказали, как дадут ответ на убийство Исмаила Хании

Тегеран будет принимать решение об ответе на убийство в Тегеране представителя руководства ХАМАС Исмаила Хании самостоятельно, то есть независимо от других антиизраильских игроков в регионе.

Иран не намерен ни с кем координировать свою ответную реакцию на убийство главы политбюро радикальной организации ХАМАС Исмаила Хании, которое было совершено в Тегеране. Такое заявление сделал глава Генштаба иранских ВС Мохаммад Багери.

"Исламская Республика Иран сама примет решение о мести, в то время как Ось сопротивления действует отдельно и независимо в этой сфере, что мы и наблюдали вчера"

– Багери

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи провел с коллегой из Италии Антонио Таяни телефонную беседу, в которой заверил, что ИРИ обязательно даст ответ на убийство Хании, и он будет тщательно продуман.

Кроме того, представитель иранского дипломатического ведомства Насер Канаани заявил об изменении существовавшего ранее стратегического баланса сил в регионе, в результате чего, по его словам, Израиль больше не может сдерживать угрозы. Так, даже при поддержке крупных игроков вроде Америки, Тель-Авив, по словам иранского дипломата, не сумел предугадать, когда силы сопротивления нанесут удар.