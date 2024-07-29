Как Иран ответит на убийство Исмаила Хания?

Тегеран продолжает сулить Израилю все возможные кары за ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Однако и в самом Израиле далеко не все согласны с политикой Нетаньяху по ликвидации главарей ХАМАС.

Иранские власти продолжают заявлять о том, что Израиль понесет тяжелое наказание за убийство главы политбюро ХАМАС.

«Без сомнения, ответ Ирана израильскому режиму будет болезненным и мучительным и заставит его раскаяться, режим этот ответ никогда не забудет»

– председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи

По его словам, для Тегерана отомстить за мученика – это священный долг. Напомним, что сегодняшняя церемония прощания с погибшим в Иране проходила под лозунгами «Смерть Израилю» и «Смерть США».

Интересно, что в самом Израиле далеко не все приветствовали ликвидацию представителя ХАМАС. Так, по словам одного из родственников похищенных ХАМАС, эти убийства «ничего не изменят до тех пор, пока правительство возглавляет Нетаньяху». Более того, ликвидации главарей ХАМАС могут привести к убийству израильских заложников.

Чего ждать от Ирана?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы наиболее вероятные варианты ответа Ирана на убийство Исмаила Хании.

"Совершенно точно можно сказать, что ответ будет в военной плоскости. Возможно, будет нечто похожее на апрельскую атаку на Израиль беспилотникам и ракетами. Возможно, будут какие-то новые вводные. Нужно понимать, что убийство Хании – это вопрос, который напрямую касается движения ХАМАС. У палестинских организаций имеется богатый опыт по организации акций устрашения против израильтян за рубежом. Последние два десятилетия мы ничего подобного не наблюдаем, но в 70-80-е и Организация освобождения Палестины, и другие палестинские движения часто организовывали нападение на граждан Израиля. Эта практика может возобновиться со стороны ХАМАС, возможна зеркальная акция, например, на территории европейских государств", - прежде всего сказал Турал Керимов.

"Я склонен предполагать, что возможен еще один вариант развития событий. В Иране начале говорить о том, что к произошедшему совершенно точно имеют отношение американцы. Следовательно, ответ будет направлен против американских сил в регионе. Неоднократно мы наблюдали, как Иран наносит удары по американским объектам в Ираке или незаконным американским базам в Сирии. Подобное вполне возможно в рамках ожидаемого иранского ответа", - добавил востоковед.

Почему активизировался Израиль?

Советник медиагруппы "Россия сегодня" обратил внимание на перехват премьер-министром Биньямином Нетаньяху инициативы в ближневосточном конфликте. "Сегодня пришло от министра оборона Израиля подтверждение, что был убит Мухаммед Дейф, руководитель военных подразделений ХАМАС в секторе Газа. Вчера убили Исмаила Ханию (хотя Израиль не взял за это ответственность). Три дня назад в Южном Бейруте был убит Фуад Шукр, один из руководителей военного крыла "Хезболлы" в Ливане – этой ночью достали его останки из-под завалов. Удачный по мнению израильского правительства вояж Нетаньяху в США, во время которого он выступал в Конгрессе, встречался с Байденом и Трампом, израильский премьер стремится максимально капитализировать в политическом смысле. Вместе с принятием закона, исключающего создание палестинского государства, все это составляет звенья одной цепи", - пояснил он.

"То есть существует вероятность, что до каких-то ответных действий Ирана мы будем наблюдать очередную военную активность со стороны Израиля. Ведь вопрос с израильскими гражданами, удерживаемыми в секторе Газа ХАМАС, еще не решен. Убийство Исмаила Хании и Мохаммеда Дейфа может быть подготовкой к объявлению о завершении операции в Газе. Единственная преграда на этом пути – вопрос заложников. И теперь все будут смотреть, что происходит вокруг этой темы", - ожидает Турал Керимов.

К чему приведет война Израиля с Ираном?

Востоковед подчеркнул, что ирано-израильская война станет худшим результатом нынешних событий. "Словосочетание "гуманитарная катастрофа" даже на малую долю не отражает последствия такой войны. Будут десятки тысяч погибших и сотни тысяч, если не миллионы, раненных и пострадавших. Произойдет катастрофическое разрушение региональной инфраструктуры. Военные действия между Ираном и Израилем неизбежно будут проходить при участии США на стороне Израиля, а это может привести к разрушению ядерных объектов и последующим экологическим бедствиям. Будут наноситься удары и по нефтяной инфраструктуре, что скажется не только на иранской, но и на мировой экономике", - предупредил он.

"Иран обещал, что в случае агрессии Израиля и США ударит по всем американским объектам в регионе, до которых сможет дотянуться, и эти удары будут не единичными, какие мы наблюдали в последние пару лет, а массированными, направленными на уничтожение максимального количества инфраструктуры, техники и живой силы американцев. Напомню, что от 50 до 60 тыс американских военных и различных специалистов находятся на Ближнем Востоке. Но в таком случае не смогут остаться в стороне арабские государства, монархии Персидского залива. Пострадают все. Изменение статус-кво в регионе приведет к образованию волны беженцев и мигрантов из Ирана в Закавказье, которая затронет и Россию. Для России война будет означать проблемы с проектом "Север-Юг", с получением выхода в Индийский океан и с запланированными инвестициями в $40 млрд в иранский энергетический сектор", - поведал эксперт.

"Турция как страна НАТО будет затронута происходящим, и это тоже будет очень сильно влиять на наши интересы, ведь Турция для России – это южные ворота на глобальный рынок. Война повлияет и на ситуацию в Центральной и Средней Азии. Последствия будут такие, которые невозможно предугадать во всей полноте, ведь у них будут невиданные до сегодняшнего дня масштабы. Здесь я назвал лишь те, что очевидно приходят в голову в первую очередь", - заключил Турал Керимов.