Иран прощается с убитым главой политбюро ХАМАС

Под призывы уничтожить Израиль проходит церемония прощания с главой политбюро ХАМАС. Так, глава иранского парламента заверил, что Иран отомстит «в нужное время и в нужном месте».

В эти минуты в Иране проходит церемония прощания с погибшим от взрыва главой политбюро ХАМАС.

В ходе прощания выступил глава иранского парламента. Он напомнил о том, что Иран отомстит за погибшего и «нарушение своего суверенитета». В приме был приведен массированный ракетный обстрел, которому подверглось еврейское государство 13 апреля. И указал на то, что Иран отомстит в «нужное время».

Большая часть церемонии будет посвящена чтению молитв, которые над телом хамасовца прочтет аятолла Хаменеи.

Также стоит отметить, что в ходе церемонии звучали лозунги «Смерть Израилю и Америке».