Убийство лидера ХАМАС ставит Ближний Восток на грань региональной войны

После ударов "Хезболлы" по Голанских высотам на Ближнем Востоке виток насилия вышел еще на более высокий уровень: сначала ЦАХАЛ провела ракетный обстрел Бейрута, затем в Тегеране, вскоре после инаугурации президента Масуда Пезешкиана, был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Вечером 30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанской столице с целью убить командира движения "Хезболла", который якобы стоял за обстрелом поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. По информации СМИ, под ударом ЦАХАЛ погиб Фуад Шукр, старший советник руководителя "Хезболлы" Хасана Насраллы. Шукра считают куратором программы высокоточных ракет.

За три дня до этого, 27 июля, на контролируемых Израилем Голанских высотах прогремел взрыв на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, погибли 12 детей. Министр обороны Израиля Йоав Галант до удара по Ливану предупредил, что с точки зрения Тель-Авива "Хезболла" пересекла красную черту.

На обстреле Бейрута Израиль не успокоился. С ХАМАС израильские лидеры обещают полностью расправиться с 7 октября прошлого года, и сегодня обещание было выполнено в не самом ожидаемом месте. Накануне глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания находился на инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана в Тегеране. Рано утром 31 июля Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о гибели Хании - он и один из его телохранителей погибли в результате удара по резиденции ХАМАС в Тегеране.

Реакция Ирана и ХАМАС

КСИР сообщил, что проведет расследование, а позднее пообещал жесткий ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. Еще внятнее сказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, указав на Израиль: "Наш долг — отомстить и сурово наказать за убийство, совершенное на нашей земле". МИД Ирана оставил за Тегераном неотъемлемое право ответить "подобающим образом" на атаку. Иранские дипломаты считают США соучастником Израиля. Главная цель удара - усилить нестабильность в регионе, отметили в иранском МИД.

В таком же духе высказались и в самом движении ХАМАС. Там заявили, что их лидер убит в результате "вероломного налета на его резиденцию в Тегеране". ХАМАС тоже считает виновником не только Израиль, но и США. Убийство Хании стало "трусливым актом", совершенным после получения "зеленого света" из Соединенных Штатов, сказал РИА Новости представитель палестинского движения в Ливане Махмуд Тах. Как и Иран, ХАМАС обещает ответ. Представитель организации в Алжире Юсеф Хамдан заявил РИА Новости: "Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа".

Реакция Израиля

Главный подозреваемый в убийстве - Израиль - пока что открестился от инцидента. Тель-Авив официально не комментирует новости о своей причастности к смерти Хании, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ РИА Новостям. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прямо запретил чиновникам что-либо говорить об этом инциденте. Впрочем некоторые политики не смогли скрыть свое ликование. Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии "Оцма Йехудит") в соцсети Х ликвидацию Хании охарактеризовал в качестве "правильного способа очистить мир от этой грязи".

"Больше никаких мнимых мирных соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше", — добавил министр.

Реакция Турции, России и Китая

Ряд региональных и мировых игроков осудили убийство Исмаила Хании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна является наряду с Катаром главным спонсором ХАМАС, назвал инцидент "вероломным убийством". Ранее Эрдоган угрожал вводом войск в Газу, если Израиль не прекратит там свою военную операцию.

В МИД Китая выразили глубокую обеспокоенность и осудили убийство. Событие может привести к эскалации нестабильности в регионе, предостерегли в Пекине.

В Москве тоже осудили убийство. "Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция США

В США произошедшее вызвало замешательство. Сначала глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечем прокомментировать вопросы, связанные с причастностью Израиля к ликвидации лидера ХАМАС. Затем госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что США будут продолжать усилия по прекращению огня в Газе.

Накануне, комментируя обострение между "Хезболлой" и ЦАХАЛ, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби дал понять, что полномасштабной войны между Ливаном и Израилем можно избежать, и Вашингтон работает над этим. Однако, поскольку сегодня из Ирана начали поступать угрозы в адрес Израиля после смерти Хании, Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты защитят Израиль, если он подвергнется нападению, то есть напрямую вступят в военный конфликт на Ближнем Востоке.

Последствия убийства Исмаила Хании

Ситуация после двух инцидентов крайне подвешенная. Убийство одного из руководителей ХАМАС может сорвать мирные переговоры, которые велись при посредничестве Катара. В Дохе уже заявили о бессмысленности дипломатии в условиях, когда Тель-Авив уничтожает одну из двух переговорных сторон. Более того, учитывая апрельский опыт, угрозы Ирана не обязательно останутся на уровне риторики. Тегеран вновь может подвергнуть Израиль атаке, как и "Хезболла", потерявшая одного из командиров.

Китай и Россия призывают к миру, но не могут повлиять на ситуацию из-за неготовности правительства Биньямина Нетаньяху снижать напряженность. Израильский премьер намерен пойти на любые меры ради сохранения большинства в парламенте и своего кресла. Турция повышает ставки, однако не решается на какие-то силовые акции, чтобы не испортить важные для экономики отношения с ЕС и США.

Что касается Вашингтона, то "сюрпризы" Нетаньяху едва ли радуют администрацию Джозефа Байдена. Преемник американского президента Камала Харрис крайне критично настроена к Нетаньяху. Тем не менее, как подтвердило заявление Остина, Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Иран и его прокси перейдут к актам возмездия. Как минимум, Пентагон будет участвовать в перехвате ракет, запущенных в Израиль. Что касается попыток урегулирования конфликта, то за девять месяцев Блинкен и другие высокопоставленные лица из США несколько раз лично встречались с израильскими властями и лидерами региона, но пока никакого успеха эти усилия не принесли.

Новые политические убийства и взаимные удары Израиля и его противников повышают вероятность развязывания полномасштабной региональной войны.