Удар по Бейруту стал местью Израиля –  Галант

Удар по Бейруту, в результате которого погиб командир «Хезболлы», стал местью за гибель детей в друзском поселке Мадждаль-Шамс. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

Удар ВС еврейского государства по Бейруту стал местью за гибель граждан страны в поселке Мадждаль-Шамс. Напомним, что в результате удара по израильским Голанам погибли двенадцать детей. После этого трагического случая израильский премьер прервал официальной визит в США и вернулся в Израиль. Также он посетил Мадждаль-Шамс, где лично выразил соболезнования семьям погибших.

«Армия обороны Израиля провела точную и профессиональную операцию по ликвидации наиболее высокопоставленного военного командира «Хезболлах». Мы показали, что кровь нашего народа имеет цену и что нет такого места, которое оказалось бы вне досягаемости наших сил»

– Глава Минобороны Израиля Йоав Галант

Далее он отметил, что ликвидированный Фуад Шокр повинен в смертях многих граждан еврейского государства.