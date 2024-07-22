Удар по Голанским высотам погубил 9 детей - Израиль

В поселке на контролируемых Израилем Голанских высотах сегодня упала ракета. Жертвами стали 9 детей, пострадали десятки человек. Израиль готовит жесткий ответ "Хезболла", при этом ливанское движение опровергает причастность к удару.

Сегодня в результате обстрела на футбольном стадионе в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах погибли девять детей, пострадали еще 30 человек.

Советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что в Израиле возлагают ответственность за обстрел, который погубил 9 детей, Ливан и движение "Хезболла". При этом ливанская организация выпустила опровержение по поводу своей причастности к происшествию.

"Мы не несем ответственности за запуск ракеты по поселку Мадждаль-Шамс, бойцы исламского сопротивления не причастны к этому обстрелу"

– представитель "Хезболла"

Израиль сообщает, что будет подготовлен жесткий ответ на данный акт агрессии. Нетаньяху проводит дополнительные консультации по вопросам безопасности со своим военным секретарем. Министр обороны Израиля Йоав Галант созвал оперативное совещание после инцидента на Голанах.

"Это серьезная эскалация, агрессия террористической организации "Хезболлах", и ответ Израиля будет очень жестким - мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе"

– Гендельман