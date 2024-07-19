Вестник Кавказа

В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль готов к войне с Ливаном. Об этом заявила Посол Израиля в России, отметим, что в настоящее время сохраняется надежда на дипломатическое урегулирование.  

Посол Израиля в РФ заявила о готовности еврейского государства к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном. В то же время она обратила внимание на то, что власти страны дают возможность мирному урегулированию ситуации.

«Мы абсолютно не заинтересованы в полномасштабной войне с Ливаном»

– Симона Гальперин

Напомним, что накануне с ливанской территории по Израилю было выпущено 15 ракет. Также на севере страны объявлялась воздушная тревога.

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