Вестник Кавказа

Израиль отказался комментировать причастность к смерти Хании

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный Израиль отказывается комментировать ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Он был убит ракетой, попавшей в его дом в Тегеране.

Власти еврейского государства отказались от официальных комментариев по поводу операции по ликвидации главы политбюро ХАМАС.

«Официально мы не комментируем информацию о смерти Исмаила Хании»

– сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова РИА Новости

Также глава Госдепа Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон никак не способствовал ликвидации представителя ХАМАС.

Ранее о том, что Хания был ликвидирован спецслужбами Израиля заявили палестинские радикалы ХАМАС. По их данным, он был убит ракетой, попавшей в его дом в иранской столице. На случившееся резко негативно отреагировали Россия, Иран, Китай и Турция. 

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