Израиль отказался комментировать причастность к смерти Хании

Официальный Израиль отказывается комментировать ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Он был убит ракетой, попавшей в его дом в Тегеране.
Власти еврейского государства отказались от официальных комментариев по поводу операции по ликвидации главы политбюро ХАМАС.
«Официально мы не комментируем информацию о смерти Исмаила Хании»
– сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова РИА Новости
Также глава Госдепа Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон никак не способствовал ликвидации представителя ХАМАС.
Ранее о том, что Хания был ликвидирован спецслужбами Израиля заявили палестинские радикалы ХАМАС. По их данным, он был убит ракетой, попавшей в его дом в иранской столице. На случившееся резко негативно отреагировали Россия, Иран, Китай и Турция.