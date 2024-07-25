Вестник Кавказа

Национальный траур объявили в Иране после убийства Хании

Исмаил Хания
© Фото: сайт агентства Tasnim
В Иране объявлен траур из-за смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС ликвидировали с помощью ракетного удара израильское военные.

В Иране объявили национальный траур в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Траур будет длиться три дня, сообщает агентство Mehr.

Ранее сегодня в ХАМАС сообщили, что Исмаил Хания погиб в своей резиденции в Тегеране в результате удара, совершенного израильскими военными. Он прибыл в Исламскую Республики по случаю инаугурации Масуда Пезешкиана.

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