Национальный траур объявили в Иране после убийства Хании

В Иране объявлен траур из-за смерти Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС ликвидировали с помощью ракетного удара израильское военные.
В Иране объявили национальный траур в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Траур будет длиться три дня, сообщает агентство Mehr.
Ранее сегодня в ХАМАС сообщили, что Исмаил Хания погиб в своей резиденции в Тегеране в результате удара, совершенного израильскими военными. Он прибыл в Исламскую Республики по случаю инаугурации Масуда Пезешкиана.