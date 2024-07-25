Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране

Сегодня ранним утром в своей резиденции в столице Ирана в результате нападения неизвестных был убит глава политбюро радикального палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания, погиб и его телохранитель.

Руководитель политического бюро радикального палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания сегодня ранним утром был убит в Тегеране, пишет иранское информационное агентство Mehr.

Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как на его тегеранскую резиденцию было совершено нападение, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"С соболезнованиями героической нации Палестины и исламской нации, а также бойцам Фронта сопротивления и благородной нации Ирана, сегодня утром в резиденции г-на доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламское сопротивление ХАМАСа было атаковано в Тегеране, и после этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть"

- КСИР

Факт гибели Исмаила Хании подтвердило в своем Telegram-канале и само радикальное палестинское движение ХАМАС, добавив лишь, что нападение произошло после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Подробности ночной атаки на резиденцию неизвестны, ведется следствие.