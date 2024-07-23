Чего ждать от Ирана при Пезешкиане?

30 июля в Иране - день инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. В своей программной статье он обещал дружить с соседями и укреплять связи с Россией и Китаем.

Избранного президента Масуда Пезешкиана в Иране относят к политическому классу реформаторов, готовых на либерализацию общественных порядков и улучшение отношений с Западом. При предыдущем реформаторе Хасане Рухани Иран подписал "ядерную сделку" с США, ЕС, Россией и Китаем, благодаря чему добился частичного снятия санкций. Если бы к власти в Белом доме не пришел сторонник давления на Иран Дональд Трамп, кто знает, как бы дальше развивались отношения Тегерана со странами НАТО.

Пезешкиан и Запад

Пезешкиан уже заявил о стремлении пойти по пути Рухани и попытаться заново выстроить партнерские отношения с Западом - в первую очередь с Европой. “Несмотря на оплошности ЕС, я с нетерпением жду начала конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы направить наши отношения в правильное русло, основанное на принципах взаимного уважения и равноправия”, - написал Пезешкиан в англоязычной газете Tehran Times почти сразу после своего избрания.

В той же статье он обозначил множество областей, в которых возможно сотрудничество, как только “европейские державы смирятся с реальностью и откажутся от самонадеянного морального превосходства в сочетании с искусственными кризисами, которые так долго омрачали наши отношения”.

Пезешкиан рассчитывает возобновить переговоры по ядерной сделке, что подразумевает поддержание диалога и контактов с США. Если СВПД удастся реанимировать, то это автоматически снизит напряженность между Вашингтоном и Тегераном. Но здесь не все зависит от желаний иранской стороны. Если в ноябре победит Дональд Трамп, возможно повторение кризиса, а переговоры по ядерной сделке могут быть заморожены. В любом случае Пезешкиан будет делать все от него зависящее, чтобы, как он сказал, "ослабить экономический нажим на Иран".

При этом, несмотря на позитивный настрой в отношениях с Западом, этот трек может "отравить" позиция нового иранского президента по Израилю, учитывая, что конфликт в Газе продолжается, а Нетаньяху угрожает войной Ливану. ЕС и США и сами не в восторге от политики Биньямина Нетаньяху в Газе, но вряд ли будут молчать в случае нарастания ирано-израильской напряженности - а предпосылки для этого сохраняются. Напомним, что Пезешкиан высоко оценил удары иранской армии по Израилю в апреле в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. Он пообещал дальнейшую поддержку ХАМАС и палестинцам вплоть и обвинил Израиль в геноциде. Также избранный президент Ирана выражает солидарность с "Хезболлой" в Ливане, о чем он не преминул заявить в первом же телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Пезешкиан и Россия

В Иране есть понимание, что попытки улучшить связи с Западом не должны идти в ущерб партнерству с Россией и Китаем. В той же статье Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом. Президент напомнил, что Пекин и Москва поддерживали Тегеран в трудные годы, и он ценит эту дружбу. Кооперация в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС будет в приоритете.

"Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз", – пообещал Пезешкиан. Напомним, Иран является полноправным членом БРИКС и ШОС, а в конце 2023 года подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. На саммите БРИКС в Казане иранский лидер хочет подписать долгожданный всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве с РФ.

Пезешкиан и Южный Кавказ

На Южный Кавказ Пезешкиан смотрит с позиции "мир и сотрудничество". На встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в Тегеране он отметил, что иранская сторона поддерживает дипломатическое решение всех вопросов, а сохранение мира в регионе имеет для него ключевое значение. Отношения с Арменией, как он сказал Пашиняну, новый президент Ирана намерен укреплять.

С Азербайджаном отношения нужно укреплять тем более, что их нормализация была завершена совсем недавно - 15 июля, когда в Тегеране вновь открылось азербайджанское посольство. С этим у нового президента едва ли будут сложности. Масуд Пезешкиан - по отцу азербайджанец и сможет говорить с Ильхамом Алиевым на одном языке. Во время предвыборной кампании он апеллировал к тюркской идентичности и обещал улучшишь условия жизни азербайджанцев и других национальных меньшинств в Иране.

Пезешкиан и Ближний Восток

При новом президент нет никаких препятствий для положительных отношений Ирана с Турцией и арабским миром. 8 июля, спустя два дня после объявления результатов выборов в ИРИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил и поздравил коллегу с победой на выборах. Он обсудил с Пезешкианом двусторонние, региональные и глобальные вопросы. Турецкий президент заявил, что "верит, что в новый период отношения между Турцией и Ираном продолжат развитие во всех областях и что они будут черпать силу из их глубоких исторических корней".

В своей статье Пезешкиан дал понять, что будет выступать за укрепление отношений со всеми соседними странами. И он выступает за создание "сильного региона", а не того, где одна страна пытается навязать свою гегемонию другим. Политик отметил, что "с нетерпением ожидает" выстраивания партнерства с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и ОАЭ. Партнерство с Турцией и арабскими странами в нынешний период подкрепляется и фактором общей проблемы войны в Газе. Пезешкиан пишет, что "призовет соседние арабские страны" к тому, чтобы они использовали имеющиеся рычаги давления и добились прекращения огня в Газе, а в перспективе и вывода войск Израиля из Газы.

Пезешкиан и будущее

Конечно, сложности политического устройства Ирана будут ограничивать свободу нового президента в его внешней политике. Главный орган в этой области - Высший совет национальной безопасности - состоит из представителей силового блока, ведущих военачальников, спикера парламента, главы МИД и духовного лидера Али Хаменеи. Но предыдущий опыт демонстрирует, что президент, пользуясь своим авторитетом, может вносить коррективы.

Резюмируя, можно сказать, что Масуд Пезешкиан будет пытаться выстроить многовекторный курс. Он постарается добиться смягчения отношений с Западом и снятия санкций, но не будет жертвовать интересами страны в Евразии и не сдаст своих союзников на Ближнем Востоке.