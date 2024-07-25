Иран отомстит Израилю за убийство Хании

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не останется без ответа. По его словам, Иран будет защищать свою территориальную целостность.

Избранный иранский лидер заявил о том, что Тегеран не оставит без ответа успешно реализованную операцию израильских спецслужб по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство и заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях»

– Масуд Пезешкиан

Напомним, что Хания был убит попаданием ракеты в дом в Тегеране. Он находился в Иране с официальным визитом по случаю инаугурации президента Ирана.

Также стоит отметить, что Россия и Турция выступили с резким осуждением поступка израильских властей, отметив, что ликвидация представителя ХАМАС послужит дальнейшей дестабилизации в регионе.