Иран ждет продление санкций от США

Президент США Джо Байден принял решение снова продлить санкции против Ирана = несмотря на все попытки избавиться от них, в следующем 2025 году исламскую республику ждет еще как минимум год жестких рестрикций.

Односторонние санкции против Ирана, введенные в 1979 году, снова продлены на год – такое решение принял уходящий с поста президента США Джо Байден.

"Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год. Отношения США с Ираном пока не нормализованы, а процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года продолжается"

- Джо Байден

Несмотря на принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга, престарелый американский лидер решил оставить в силе запретительные меры против ИРИ и после 14 ноября 2024 года, передает ТАСС.

Напомним, ранее свои санкции против Ирана продлил и Евросоюз, пояснив свое решение передачей России ракет. Ограничительные меры ЕС затронули компании, учреждения и физлица, имеющие отношение к производству и поставке этих ракет – этот вопрос обсуждался главами стран-членов ЕС на встрече в Люксембурге.