Евросоюз вводит "ракетные" санкции против Ирана

Иран попадет под новые санкции Евросоюза. По данным европейских дипломатов, такое решение страны сообщества приняли в связи с передачей России ракет.

Евросоюз вводит новые санкции в отношении Ирана за недоказанную передачу баллистических ракет России. Об этом сообщают источники в самом ЕС.

Ограничительные меры затронут компании, учреждения и физлица, имеющие отношение к производству и поставке этих ракет.

Вопрос принятия санкционных мер в отношении Исламской Республики обсуждался главами стран-членов ЕС на встрече в Люксембурге. Ожидается, что более точная и подробная информация о рестрикциях появится будет обнародована в ближайшее время.

Как отмечается, бизнесу запретят вести дела с компаниями и фицзлицами, которые попадут под санкции. Кроме того, они не смогут въезжать на территорию Евросоюза, а их активы в странах сообщества будут заморожены.