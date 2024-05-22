Вестник Кавказа

Евросоюз вводит "ракетные" санкции против Ирана

Евросоюз вводит "ракетные" санкции против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран попадет под новые санкции Евросоюза. По данным европейских дипломатов, такое решение страны сообщества приняли в связи с передачей России ракет.

Евросоюз вводит новые санкции в отношении Ирана за недоказанную передачу баллистических ракет России. Об этом сообщают источники в самом ЕС.

Ограничительные меры затронут компании, учреждения и физлица, имеющие отношение к производству и поставке этих ракет.

Вопрос принятия санкционных мер в отношении Исламской Республики обсуждался главами стран-членов ЕС на встрече в Люксембурге. Ожидается, что более точная и подробная информация о рестрикциях появится будет обнародована в ближайшее время.

Как отмечается, бизнесу запретят вести дела с компаниями и фицзлицами, которые попадут под санкции. Кроме того, они не смогут въезжать на территорию Евросоюза, а их активы в странах сообщества будут заморожены.

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