Вестник Кавказа

Иран заявил о готовности к войне с Израилем

Иран заявил о готовности к войне с Израилем
© Фото: IRNA
Руководитель иранского МИДа Аббас Аракчи, будучи в Ираке, объявил о полной готовности войск ИРИ к войне с Израилем. В то же время он подчеркнул, что Тегеран стремится решить все накопившиеся проблемы региона мирным дипломатическим путем.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи, находясь в Багдаде, предупредил по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном, что Тегеран, стремясь к достижению мира на Ближнем Востоке, полностью готов к полномасштабной войне с Израилем.

"Исламская Республика Иран не стремится к... росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готова к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны"

– Аббас Аракчи

В то же время он подчеркнул, что иранские власти будут всеми силами стараться достичь урегулирования ситуации на Ближнем востоке без применения силы. Аракчи указал, что Тегеран в первую очередь интересует решение проблемы Палестины и обеспечение безопасности Ливана.

По его словам, главная цель Исламской Республики в настоящее время – это справедливый мир в регионе.

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