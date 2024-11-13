Вестник Кавказа

Мощность плодоовощных хранилищ увеличится в КБР к 2030 году

Мощность плодоовощных хранилищ увеличится в КБР к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии хотят расширить возможности хранилищ овощей и фруктов до 800 тыс т к 2030 году. На данный момент они составляют 300 тыс т.

Возможность хранения овощей и фруктов планируют расширить до 800 тыс т в Кабардино-Балкарии (КБР), рассказал глава республики Казбек Коков.

Сегодня мощность хранилищ в КБР достигает 300 тыс т единовременного хранения. В 2024 году республика построила 8 новых хранилищ с общей вместимостью свыше 43 тыс т, отметил Коков.

«К 2030 году планируем довести до 800 тыс. тонн»

- Казбек Коков

Напомним, что по итогам 2024 года в КБР хотят собрать урожай фруктов и ягод на 800 тыс т.

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