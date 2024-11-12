Евросоюз и Великобритания вводят новые санкции против Ирана

ЕС и Великобритания объявили о расширении санкций в отношении Ирана. Введение новых экономических и политических ограничений стало ответом на поставки иранских беспилотников и баллистических ракет в Россию. Расскажем, какие новые запреты вводятся для Ирана, как они скажутся на его экономике и политике.

Какие санкции введены против Ирана?

ЕС запретил экспорт, передачу, поставку или продажу из стран союза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов. Этот запрет направлен на ограничение доступа Ирана к технологиям, которые позволяют ему совершенствовать свое ракетное вооружение. Кроме того, санкции охватывают любые транзакции с портами и шлюзами, контролируемыми включенными в санкционный список лицами.

Под ограничения попадают такие порты, как Амирабад и Энзели, которые служат отправными точками для транспортировки иранского вооружения. Эти меры призваны блокировать оперативную логистику иранских поставок технического и военного оборудования. В список компаний, попавших под санкции, вошли «Иранские линии морских перевозок» (IRISL), долгое время эксплуатируемые для транспортировки вооружений в Каспийском регионе. Директор компании Мохаммад Реза Хиябани также оказался в санкционном листе Евросоюза.

Особое внимание западные страны уделяют предотвращению передачи оружия, в особенности иранских беспилотников типа «Шахед» и ракет. Санкции затрагивают и российские компании «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и «Арапакс», которые подозреваются в содействии транспортировке иранских беспилотников и их компонентов. Великобритания вводит санкции против иранской государственной авиакомпании Iran Air и государственной компании по морским перевозкам.

Каспийское море

Экономическое сотрудничество между Россией и Ираном через Каспий осуществляется благодаря развитому судоходству. Порты Астрахань и Оля в России, Энзели и Амирабад в Иране служат отправными и принимающими точками для множества грузов, включая нефтепродукты, зерно, металлы и другие промышленные товары. Регулярные судоходные маршруты позволили создать устойчивые логистические цепочки, которые способствуют росту товарооборота между двумя странами.

Каспийское море также играет ключевую роль в энергетическом секторе. Оно является не только важным источником нефтяных и газовых ресурсов, но и обеспечивает транспортировку энергоресурсов между Россией и Ираном, стимулируя дальнейшее развитие этих отраслей.

Стратегическое значение Каспия усиливается в условиях международных санкций, так как обе страны стремятся обойти ограничения и укрепить свою экономическую независимость.

Очередные санкции ЕС и Британии против Ирана могут осложнить и без того напряженные переговоры по ядерной программе Ирана. При этом открытым остается вопрос о способности Евросоюза и Великобритании ограничить транзакции и взаимодействия участников каспийской транспортной цепочки.