Вестник Кавказа

Президент Ирана готовит визит в Москву

Джалали Казем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в скором времени прилетит в Москву для заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, дата его визита согласовывается.

Тегеран согласовывает с Москвой дату визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, который прибудет в Россию для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, рассказал посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву"

- Казем Джалали

Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном фактически готов, каких-либо препятствий для его заключения нет, добавил посол, передает РИА Новости.

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