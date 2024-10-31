Президент Ирана готовит визит в Москву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в скором времени прилетит в Москву для заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, дата его визита согласовывается.

Тегеран согласовывает с Москвой дату визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, который прибудет в Россию для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами, рассказал посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"Точная дата визита президента Ирана в Россию для подписания всеобъемлющего соглашения между двумя странами пока не определена, но мы работаем с российской стороной, чтобы мы могли найти подходящее время для визита Масуда Пезешкиана в Москву"

- Казем Джалали

Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном фактически готов, каких-либо препятствий для его заключения нет, добавил посол, передает РИА Новости.