Когда Россия и Иран станут стратегическими партнерами?

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран подпишут договор о стратегическом партнерстве. Он станет серьезным фактором в укреплении отношений.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал когда Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

Министр отметил, что готовящийся документ станет серьезным фактором в укреплении российско иранских соглашений. Он подчеркнул, что значительное внимание будет уделено обороне.

«Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне»

- Сергей Лавров

Зачем России и Ирану новый договор?

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, какие цели Россия и Иран преследуют в заключении нового стратегического договора.

"В первую очередь надо сказать, что единственный договор, который был подписан у России с Ираном, датируется 2001 годом. Этот документ заложил определенный фундамент нашего взаимодействия, создал нормативную законодательную базу. Но уже прошло слишком много лет, и пора обновить эту законодательную базу в соответствии с требованиями времени", - прежде всего сказала она.

"За 23 года существенно изменились и геополитические условия, и внутренняя ситуация в каждой из двух стран. Естественно, существует потребность закрепить на юридическом уровне то более широкое сотрудничество, которое сложилось между Россией и Ираном за последние годы", - добавила Елена Дунаева.

"Для Ирана всегда была важна роль России как соседней, географически ближней великой державы. И на уровне системы международных отношений, я имею в виду идущие трансформации мирового порядка, и в евразийском пространстве у нас очень много близких позиций по разным вопросам – они или практически совпадают или очень близки", - отметила востоковед.

"Новый договор станет фундаментом для дальнейшего сотрудничества и утвердит эти моменты нашей общности, обратит внимание на те точки соприкосновения, которые между нами существуют, и позволит дальнейшему развитию нашего взаимодействия протекать беспрепятственно. Очевидно, он также утвердит новые направления нашего сотрудничества", - заключила Елена Дунаева.