Вестник Кавказа

Переговоры Путина и Пезешкиана прошли в Казани

Переговоры Путина и Пезешкиана прошли в Казани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты России и Ирана провели встречу в Казани на полях саммита БРИКС 2024. Владимир Путин отметил дружественный и конструктивный характер отношений Москвы и Тегерана.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели переговоры в Казани на саммите БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что визит в Россию стал для Пезешкиана первым на посту президента.

"Это имеет большое символическое значение"

– Владимир Путин

Глава российского государства также напомнил, что Москва оказывала активную поддержку процессу вступления Ирана в БРИКС, а также ранее в ШОС.

По его словам, теперь перед Москвой и Тегераном открываются дополнительные возможности для совместной работы на мировой арене.

Напомнив о первой встрече президентов, которая прошла в Ашхабаде, Путин подчеркнул, что двусторонние связи России и Ирана сейчас находятся на подъеме, контакты имеют подлинно дружественный и конструктивный характер.

Глава государства уточнил, что отношения скоро будут скреплены Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который будет подписан в ходе отдельного визита Пезешкиана в Россию, и выразил благодарность за решение совершить его.

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