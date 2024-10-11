Вестник Кавказа

Пезешкиан прилетел в Казань

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Глава иранского государства прибыл в Россию. Несколько часов назад его самолет совершил посадку в аэропорту Казани.

Вечером 22 октября президент Ирана прилетел в Казань. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранской гостелерадиокомпании.

Цель визита Масуда Пезешкина – участие в саммите БРИКС. Самолет с иранским лидером приземлился в казанском аэропорту несколько часов назад.

"Президент (Ирана – прим. ред.) по приглашению Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав  БРИКС в город Казань - место проведения саммита"

– иранская телерадиокомпания

Напомним, саммит БРИКС в Казани стартовал сегодня утром.

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