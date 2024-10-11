Пезешкиан прилетел в Казань

Глава иранского государства прибыл в Россию. Несколько часов назад его самолет совершил посадку в аэропорту Казани.
Вечером 22 октября президент Ирана прилетел в Казань. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранской гостелерадиокомпании.
Цель визита Масуда Пезешкина – участие в саммите БРИКС. Самолет с иранским лидером приземлился в казанском аэропорту несколько часов назад.
"Президент (Ирана – прим. ред.) по приглашению Владимира Путина прибыл для участия в 16-м саммите глав БРИКС в город Казань - место проведения саммита"
– иранская телерадиокомпания
Напомним, саммит БРИКС в Казани стартовал сегодня утром.