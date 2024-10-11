Путин встретится с Эрдоганом и Пезешкианом 23 октября

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с турецким и иранским коллегами послезавтра, во второй день саммита БРИКС 2024, который пройдет в Казани. Российский лидер хотел бы встретиться со всеми главами государств, которые прибудут на мероприятие.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом пройдут в среду 23 октября, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, встречи состоятся на полях саммита БРИКС 2024. Он стартует в Казани завтра и продлится три дня, то есть до 24 октября включительно.

Помощник российского президента добавил, что Путин сам выразил желание провести двусторонние встречи со всеми лидерами стран, которые прибудут в Казань на саммит.

Ушаков также прокомментировал ситуацию с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. По его словам, документ решено не подписывать на саммите БРИКС – это будет сделано в рамках отдельного визита иранского президента в Москву.

"Такая договоренность действительно достигнута, с тем чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку"

– помощник Путина

Он добавил, что согласовать конкретную дату визита планируется в максимально сжатые сроки. Ушаков уточнил, что, по всей вероятности, событие будет запланировано на время до нового года, и в любом случае стороны не намерены откладывать его.