Вестник Кавказа

Участие Эрдогана в саммите БРИКС подтвердили в правящей партии Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
В Турции в очередной раз сообщили о намерении президента страны посетить казанский саммит БРИКС. Он состоится в столице Татарстана в ближайшую среду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган точно отправится в Казань для участия в саммите БРИКС. Соответствующую информацию подтвердили в правящей в стране партии справедливости и развития.

"В среду господин (президент – прим. ред.) примет участие в саммите в Казани. С самого начала было заявлено, что Турция будет принимать участие во всех видах площадок в мире с точки зрения диверсификации отношений, сохраняя при этом традиционные союзы"

– Омар Челик

Он подчеркнул, что контакты Эрдогана будут определять дальнейший период, не уточнив при этом, о каких именно возможных дальнейших шагах идет речь.

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