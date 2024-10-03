Участие Эрдогана в саммите БРИКС подтвердили в правящей партии Турции

В Турции в очередной раз сообщили о намерении президента страны посетить казанский саммит БРИКС. Он состоится в столице Татарстана в ближайшую среду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган точно отправится в Казань для участия в саммите БРИКС. Соответствующую информацию подтвердили в правящей в стране партии справедливости и развития.

"В среду господин (президент – прим. ред.) примет участие в саммите в Казани. С самого начала было заявлено, что Турция будет принимать участие во всех видах площадок в мире с точки зрения диверсификации отношений, сохраняя при этом традиционные союзы"

– Омар Челик

Он подчеркнул, что контакты Эрдогана будут определять дальнейший период, не уточнив при этом, о каких именно возможных дальнейших шагах идет речь.