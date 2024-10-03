Вестник Кавказа

Путин и Эрдоган встретятся через неделю в Казани

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
© Фото: сайт президента Турции
Глава российского государства подтвердил, что проведет переговоры с коллегой из Турции. Они пройдут в середине текущего месяца.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры через неделю. Об этом рассказал 11 октября пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков добавил, что президент РФ подтвердил проведение встречи с турецким коллегой, общаясь сегодня в Ашхабаде с председателем Великого нацсобрания республики. Ожидается, что российско-турецкие переговоры на высшем уровне состоятся в Казани.

"Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани"

– представитель Кремля

Напомним, накануне президент России прибыл в Туркменистан. В ходе поездки он уже провел встречу с Масудом Пезешкианом. Это первая встреча президента РФ с новым иранским президентом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция выразила интерес к работе с Россией в угольной и газовой энергетике

Турция выразила интерес к работе с Россией в угольной и газовой энергетике

Турция ожидает прогресс по газовому хабу

Турция ожидает прогресс по газовому хабу

На первом блоке АЭС &quot;Аккую&quot; почти завершены строительные работы

На первом блоке АЭС "Аккую" почти завершены строительные работы

Самая дорогая специя: где растет шафран в России, сколько стоит, польза и вред

Самая дорогая специя: где растет шафран в России, сколько стоит, польза и вред

«Хороший подарок» получил Путин от Эрдогана

«Хороший подарок» получил Путин от Эрдогана

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган подтвердил свой приезд на саммит БРИКС

Эрдоган подтвердил свой приезд на саммит БРИКС

Турецкий лоукостер начал летать в Москву

Турецкий лоукостер начал летать в Москву

Лидер турецкой партии призвал отказаться от антироссийских санкций

Лидер турецкой партии призвал отказаться от антироссийских санкций

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы