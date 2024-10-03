Путин и Эрдоган встретятся через неделю в Казани

Глава российского государства подтвердил, что проведет переговоры с коллегой из Турции. Они пройдут в середине текущего месяца.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры через неделю. Об этом рассказал 11 октября пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков добавил, что президент РФ подтвердил проведение встречи с турецким коллегой, общаясь сегодня в Ашхабаде с председателем Великого нацсобрания республики. Ожидается, что российско-турецкие переговоры на высшем уровне состоятся в Казани.

"Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани"

– представитель Кремля

Напомним, накануне президент России прибыл в Туркменистан. В ходе поездки он уже провел встречу с Масудом Пезешкианом. Это первая встреча президента РФ с новым иранским президентом.