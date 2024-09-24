«Хороший подарок» получил Путин от Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Юрий Ушаков сообщил, что президент Турции подарил «хороший турецкий презент».
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подарил Владимиру Путину на день рождения.
Он отметил, что Эрдоган специально прислал ко дню рождения главы государства «хороший турецкий подарок» перед вчерашней телефонной беседой, пишет РИА Новости.
При этом Ушаков уточнил, что подарок турецкого президента стоил «чуть побольше» разрешенных для государственных служащих трех тыс рублей. Он также добавил, что были и другие подарки.