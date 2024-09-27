Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения"
– пресс-служба российского президента
В сообщении также говорится, что главы государств в ходе беседы заявили об удовлетворении плодотворностью, которая характеризует отношения Москвы и Анкара. Путин и Эрдоган позитивно оценили и взаимную готовность сторон к продолжению тесного сотрудничества.
Лидеры стран также поговорили о ряде актуальных вопросов, как российско-турецких, так и относящихся к международной повестке. В числе прочих тем была и вызывающая опасения ближневосточная эскалация.
"Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани"
– сайт Кремля