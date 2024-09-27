Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Президенты России и Турции сегодня провели телефонный разговор, рассказали в Кремле. Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения. Была подтверждена также договоренность о встрече на саммите БРИКС.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонный разговор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения"

– пресс-служба российского президента

В сообщении также говорится, что главы государств в ходе беседы заявили об удовлетворении плодотворностью, которая характеризует отношения Москвы и Анкара. Путин и Эрдоган позитивно оценили и взаимную готовность сторон к продолжению тесного сотрудничества.

Лидеры стран также поговорили о ряде актуальных вопросов, как российско-турецких, так и относящихся к международной повестке. В числе прочих тем была и вызывающая опасения ближневосточная эскалация.

"Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани"

– сайт Кремля