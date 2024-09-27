Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину

Поздравление в адрес президента РФ Владимира Путина поступило от премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Сегодня российский лидер отмечает 72-й день рождения.
"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес"
– Пашинян
Также в поздравительной телеграмме премьер Армении сообщил, что рассчитывает на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия двух стран и развитие диалога, в основе которого лежит доверие, взаимопонимание, а также учет интересов России и Армении.