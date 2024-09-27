Вестник Кавказа

Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину

Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер поздравил сегодня российского лидера с днем рождения. Он отметил важность укрепления выгодного как для России, так и для Армении сотрудничества.

Поздравление в адрес президента РФ Владимира Путина поступило от премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Сегодня российский лидер отмечает 72-й день рождения.

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес"

– Пашинян

Также в поздравительной телеграмме премьер Армении сообщил, что рассчитывает на совместную активизацию обоюдовыгодного взаимодействия двух стран и развитие диалога, в основе которого лежит доверие, взаимопонимание, а также учет интересов России и Армении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сергей Лавров принял нового посла Армении в РФ Гургена Арсеняна

Сергей Лавров принял нового посла Армении в РФ Гургена Арсеняна

Генпрокуратуры России и Армении оформили программу сотрудничества до 2027 года

Генпрокуратуры России и Армении оформили программу сотрудничества до 2027 года

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Попытаюсь наладить отношения Москвы и Еревана - новый посол

Попытаюсь наладить отношения Москвы и Еревана - новый посол

Москва: Запад своей помощью Армении дестабилизирует Южный Кавказ

Москва: Запад своей помощью Армении дестабилизирует Южный Кавказ

Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору

Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору

Пашинян на Евразийском экономическом форуме: ни слова о политике

Пашинян на Евразийском экономическом форуме: ни слова о политике

Минэкономразвития РФ: ЕАЭС стал ключевым рынком для Армении

Минэкономразвития РФ: ЕАЭС стал ключевым рынком для Армении

Сложности в отношениях с Россией нужно решать – Григорян

Сложности в отношениях с Россией нужно решать – Григорян

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы