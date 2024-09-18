Вестник Кавказа

Попытаюсь наладить отношения Москвы и Еревана - новый посол

Посольство Армении в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый посол Армении сообщил, зачем прибыл в Москву. Он планирует заняться налаживанием отношений двух стран "в это неспокойное время".

Цель нового посла Армении в РФ - привести отношения Москвы и Еревана в удовлетворительное состояние, об этом он сообщил в четверг во время встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.

"Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас"

– Гурген Арсенян

Он добавил, что между странами существует союзнический договор и выразил непонимание в связи с тем, что творится в медийном пространстве. По мнению Арсеняна, исходить следует из реальности, а не из "воображаемых картинок".

Российская сторона не раз заявляла, что привержена союзническим отношениям с Арменией.

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