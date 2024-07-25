Армения заявила об общих ценностях с НАТО

Глава МИД Армении поздравил нового генерального секретаря НАТО. Арарат Мирзоян заявил об общих ценностях и видении безопасности, которые объединяют Ереван и альянс.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил генсека НАТО Марка Рютте с назначением. К новому главе Североатлантического альянса армянский дипломат обратил через соцсеть X.
В первую очередь глава МИД Армении заявил об "искренних поздравлениях" Рютте.
"Надеемся на наше тесное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления партнерства между Арменией и НАТО, основанного на общих ценностях и общем видении для обеспечения более безопасного и мирного будущего"
– Арарат Мирзоян