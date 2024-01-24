НАТО: что это, состав, цели, кто, когда и для чего создал альянс?

НАТО – это военно-политический блок, объединяющий большую часть Европы, Турцию, США и Канаду. Расшифровка аббревиатуры – полное название организации, то есть North Atlantic Treaty Organization, что переводится как Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс. Именно так ее официально по-другому называют. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).
Сколько стран в НАТО 2024?
Сейчас в НАТО состоит 31 страна, последней в организацию вступила Финляндия (4 апреля 2023 года). В 2024 году альянс может расшириться за счет принятия Швеции.
Список государств-членов НАТО
- 1949 год: Бельгия, Нидерланды, Франция, Люксембург, Великобритания, США, Канада, Португалия, Италия, Норвегия, Дания, Исландия;
- 1952 год: Греция, Турция;
- 1955 год: ФРГ (в момент вступления - Западная Германия);
- 1982 год: Испания;
- 1999 год: Польша, Чехия, Венгрия;
- 2004 год: Эстония, Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения;
- 2009 год: Албания, Хорватия, Франция (возвращение);
- 2017 год: Черногория;
- 2020 год: Северная Македония;
- 2023 год: Финляндия.
В состав НАТО на 2024 год входят: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.
Какие страны вышли из НАТО?
Единственная страна, выходившая из состава НАТО, – Франция. В июле 1966 года Париж покинул альянс, оставаясь при этом его участником на политическом уровне.
Франция вернулась в организацию в 2009 году, решение о втором вступлении Парижа в НАТО было объявлено на саммите альянса в Страсбурге и Кельне.
Кто во главе НАТО?
Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе.
Генеральный секретарь организации – Йенс Столтенберг.
Что такое НАТО?
НАТО – военно-политическая организация ряда европейских и американских государств. Цель альянса – гарантия безопасности своих членов через политические и военные средства.
Для чего было создано НАТО?
Начиная с момента своего появления, альянс ориентировался на противодействие СССР и членам образовавшейся в 1955 году Организации Варшавского договора. Цель – защита Европы от "красной угрозы".
"65 лет назад в этом месяце НАТО было создано в опасном мире. В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона"
– Андерс фон Расмуссен
В настоящее время НАТО вернулось к своей основополагающей задаче, однако вместо СССР основной угрозой выступает Россия.
В 2016 году альянс признал Россию главной угрозой безопасности для организации, а ее сдерживание стало новой миссией НАТО. Спустя 6 лет структуры альянса зафиксировали в новой концепции сдерживание "любой агрессии" России.
Кто создал НАТО и в каком году?
История создания альянса такова.
Официальная дата рождения НАТО – 4 апреля 1949 года. В этот день представители 12 государств (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция) заключили Североатлантический договор. Он окончательно вступил в силу 24 августа 1949 года после ратификации.
Россия и НАТО
Отношения России и НАТО берут свое начало с момента появления организации. Рождение военно-политического блока в Европе в 1949 году СССР назвал угрозой собственной безопасности. Попытка Советского Союза вступить в НАТО в 1954 году завершилась отклонением этого предложения.
В ответ 14 июня 1955 года на территории Восточной Европы образуется военный блок – Организация Варшавского договора. Социалистический альянс из СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши и Румынии просуществовал 36 лет.
Сегодня почти все страны, входившие в ОВД, являются членами НАТО. После падения соцблока, объединения Германии, роспусков Совета экономической взаимопомощи и ОВД возобновился процесс расширения НАТО.
После распада СССР были установлены отношения между Россией и НАТО. Помимо этого, Москва стала членом Совета евроатлантического сотрудничества и участником программы "Партнерство ради мира". В мае 1997 года был подписан "Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.
Кроме того, сформировался Совместный постоянный совет, встречи которого проходили в формате "НАТО+1". В 1998 году было учреждено диппредставительство России при НАТО.
В XXI веке отношения России и альянса меняются. Москва заявляла о готовности вступить в военно-политический блок, но получила отказ. Резкое сближение сторон после терактов 11 сентября спустя годы перешло в конфронтацию.
Отношения стали ухудшаться после продолжения политики расширения НАТО на Восток. В марте 2004 года в альянс вошли страны Прибалтики. В 2008 году сотрудничество Москвы и блока временно прекратилось после августовских событий в Южной Осетии и Абхазии, но было восстановлено уже в следующем году.
Новое сближение быстро переросло в токсичные отношения. Первым звонком стала интервенция НАТО в Ливию. Однако полный разрыв начался с событий на Украине. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на юго-востоке страны НАТО в одностороннем порядке прекратило действие соглашения о сотрудничестве с Москвой.
В 2016 году НАТО признало Россию основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание стало его новой миссией. С этого момента альянс увеличивает присутствие своих военных на границе с Россией, а также военный бюджет.