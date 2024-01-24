НАТО: что это, состав, цели, кто, когда и для чего создал альянс?

НАТО – это военно-политический блок, включающий в себя 31 страну. Аббревиатура расшифровывается как North Atlantic Treaty Organization. Альянс был основан в апреле 1949 года. Штаб-квартира находится в Брюсселе, генсек организации – Йенс Столтенберг.

НАТО – это военно-политический блок, объединяющий большую часть Европы, Турцию, США и Канаду. Расшифровка аббревиатуры – полное название организации, то есть North Atlantic Treaty Organization, что переводится как Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс. Именно так ее официально по-другому называют. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).

Сколько стран в НАТО 2024?

Сейчас в НАТО состоит 31 страна, последней в организацию вступила Финляндия (4 апреля 2023 года). В 2024 году альянс может расшириться за счет принятия Швеции.

© Фото: сайт НАТО

Список государств-членов НАТО

1949 год: Бельгия, Нидерланды, Франция, Люксембург, Великобритания, США, Канада, Португалия, Италия, Норвегия, Дания, Исландия;

1952 год: Греция, Турция;

1955 год: ФРГ (в момент вступления - Западная Германия);

1982 год: Испания;

1999 год: Польша, Чехия, Венгрия;

2004 год: Эстония, Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения;

2009 год: Албания, Хорватия, Франция (возвращение);

2017 год: Черногория;

2020 год: Северная Македония;

2023 год: Финляндия.

В состав НАТО на 2024 год входят: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Какие страны вышли из НАТО?

Единственная страна, выходившая из состава НАТО, – Франция. В июле 1966 года Париж покинул альянс, оставаясь при этом его участником на политическом уровне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Франция вернулась в организацию в 2009 году, решение о втором вступлении Парижа в НАТО было объявлено на саммите альянса в Страсбурге и Кельне.

Кто во главе НАТО?

Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе.

© Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь организации – Йенс Столтенберг.

Что такое НАТО?

НАТО – военно-политическая организация ряда европейских и американских государств. Цель альянса – гарантия безопасности своих членов через политические и военные средства.

Для чего было создано НАТО?

Начиная с момента своего появления, альянс ориентировался на противодействие СССР и членам образовавшейся в 1955 году Организации Варшавского договора. Цель – защита Европы от "красной угрозы".

© Фото: UserGoldsztajn, Public domain

"65 лет назад в этом месяце НАТО было создано в опасном мире. В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона"

– Андерс фон Расмуссен

В настоящее время НАТО вернулось к своей основополагающей задаче, однако вместо СССР основной угрозой выступает Россия.

В 2016 году альянс признал Россию главной угрозой безопасности для организации, а ее сдерживание стало новой миссией НАТО. Спустя 6 лет структуры альянса зафиксировали в новой концепции сдерживание "любой агрессии" России.

Кто создал НАТО и в каком году?

История создания альянса такова.

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Официальная дата рождения НАТО – 4 апреля 1949 года. В этот день представители 12 государств (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция) заключили Североатлантический договор. Он окончательно вступил в силу 24 августа 1949 года после ратификации.

Россия и НАТО

Отношения России и НАТО берут свое начало с момента появления организации. Рождение военно-политического блока в Европе в 1949 году СССР назвал угрозой собственной безопасности. Попытка Советского Союза вступить в НАТО в 1954 году завершилась отклонением этого предложения.

В ответ 14 июня 1955 года на территории Восточной Европы образуется военный блок – Организация Варшавского договора. Социалистический альянс из СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши и Румынии просуществовал 36 лет.

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Сегодня почти все страны, входившие в ОВД, являются членами НАТО. После падения соцблока, объединения Германии, роспусков Совета экономической взаимопомощи и ОВД возобновился процесс расширения НАТО.

После распада СССР были установлены отношения между Россией и НАТО. Помимо этого, Москва стала членом Совета евроатлантического сотрудничества и участником программы "Партнерство ради мира". В мае 1997 года был подписан "Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Кроме того, сформировался Совместный постоянный совет, встречи которого проходили в формате "НАТО+1". В 1998 году было учреждено диппредставительство России при НАТО.

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В XXI веке отношения России и альянса меняются. Москва заявляла о готовности вступить в военно-политический блок, но получила отказ. Резкое сближение сторон после терактов 11 сентября спустя годы перешло в конфронтацию.

Отношения стали ухудшаться после продолжения политики расширения НАТО на Восток. В марте 2004 года в альянс вошли страны Прибалтики. В 2008 году сотрудничество Москвы и блока временно прекратилось после августовских событий в Южной Осетии и Абхазии, но было восстановлено уже в следующем году.

Новое сближение быстро переросло в токсичные отношения. Первым звонком стала интервенция НАТО в Ливию. Однако полный разрыв начался с событий на Украине. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на юго-востоке страны НАТО в одностороннем порядке прекратило действие соглашения о сотрудничестве с Москвой.

© Фото: сайт НАТО

В 2016 году НАТО признало Россию основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание стало его новой миссией. С этого момента альянс увеличивает присутствие своих военных на границе с Россией, а также военный бюджет.