Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО

Турецкий президент дал добро на присоединение Швеции к НАТО. На днях шведскую заявку одобрили члены турецкого парламента.

В Турции утвердили протокол о присоединении Швеции к НАТО. Об этом говорится в указе главы государства, появившемся в официальном правительственном вестники Resmi Gazete.

"Признано целесообразным утвердить "Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре", подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом"

– сказано в документе

Ранее на этой неделе шведскую заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу ратифицировал парламент республики.