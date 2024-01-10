Вестник Кавказа

Парламент Турции дал добро на вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции
© Фото: сайт президента Турции
Швеция становится все ближе к НАТО. Во вторник шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс ратифицировал турецкий парламент.

Депутаты парламента Турции одобрили вступление Швеции в НАТО. Соответствующий законопроект о ратификации шведской заявки рассматривался на заседании генассамблеи парламента, состоявшемся 23 января.

За данную инициативу проголосовали 287 депутатов, против – 55. Еще 4 воздержались.

Таким образом, Венгрия стала последней страной, которая пока не одобрила шведскую заявку на присоединение к альянсу.

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