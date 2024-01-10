Парламент Турции дал добро на вступление Швеции в НАТО

Швеция становится все ближе к НАТО. Во вторник шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс ратифицировал турецкий парламент.
Депутаты парламента Турции одобрили вступление Швеции в НАТО. Соответствующий законопроект о ратификации шведской заявки рассматривался на заседании генассамблеи парламента, состоявшемся 23 января.
За данную инициативу проголосовали 287 депутатов, против – 55. Еще 4 воздержались.
Таким образом, Венгрия стала последней страной, которая пока не одобрила шведскую заявку на присоединение к альянсу.