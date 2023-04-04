Парламент Турции обсудит вступление Швеции в НАТО завтра

Голосование в турецком парламенте по заявке Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс может состояться уже завтра. По данным источников в правительстве, правящая ПСР намерена добиться принятия проекта.

Судьба шведской заявки на вступление в НАТО может решиться уже завтра, сообщают источники в Анкаре.

Как передает CNN Turk, Генассамблея законодательного органа может провести обсуждение соответствующего протокола и проголосовать по нему 23 января. Этот вопрос предстоит включить в повестку завтрашнего заседания.

Кроме того, Bloomberg, ссылаясь на свой источник, заявило, что голосование пройдет до конца недели.

В правительстве агентству сообщили, что правящая Партия справедливости и развития собирается добиться ратификации документа.