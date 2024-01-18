Почему Турция все же пустила Швецию в НАТО?

Турция так и не получила всех боевиков из Швеции и истребители F-16 из США, но дала добро на членство Стокгольма в НАТО. У этого есть вполне понятные стратегические причины.

С самого начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция устремились в НАТО. Почти все члены альянса мгновенно поддержали их устремления, препятствием оказались лишь Турция и Венгрия. Спонсирование скандинавскими странами курдских боевиков, а также организаторов путча (FETÖ) беспокоила Анкару; Будапешт проявил солидарность с турецкими партнерами как член Организации тюркских государств.

С финнами вопрос решился довольно быстро. Около года назад парламент Турции ратифицировал членство Финляндии в НАТО, так как с Хельсинки сильных споров не было. На мадридском саммите альянса Финляндия вместе с Швецией пообещала Реджепу Тайипу Эрдогану прекратить финансировать террористов, но боевики РПК/YPG базируются в основном на шведских землях, и какие-то проблемы у финнов возникли только из-за того, что они захотели вступить в НАТО синхронно со шведами.

С Швецией, как мы видим, процесс затянулся на два года. Стокгольм после подписания сделки с Анкарой по боевикам очень неохотно их выдавал. По турецким данным, шведская сторона отправила в Турцию лишь четверых из 70 членов РПК. К тому же, в Швеции был затронут другой нерв турецкой политики: шведские власти не мешали провокатором сжигать Коран прямо у ратуши.

Тем не менее, понимая, что без Турции прыгнуть в НАТО не получится, Швеция все же пошла на определенные уступки. Она приняла закон о прекращении деятельности РПК, сняла санкции на экспорт военного оборудования в Турцию, а выдача нескольких боевиков стала позитивным сигналом в Анкару.

Со своей стороны, Эрдоган ставил все новые условия для одобрения шведского членства в альянсе. Сначала он говорил о евроинтеграции Турции. Когда Брюссель дал понять, что никакого прогресса ждать не стоит, он стал чаще напоминать об F-16. После покупки российских систем С-400 США выключили Турцию из разработки истребителей пятого поколения F-35. Понесенные убытки в сумме $1,4 млрд Белый дом должен был компенсировать турецкому правительству сорока истребителями F-16.

Последним аргументом Эрдоган в шведском кейсе и стали эти самые F-16. Президент США Джозеф Байден дал согласие на их передачу. Взамен на вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года Эрдоган подтвердил готовность одобрить вступление Швеции. Но после возникло еще одно препятствие. Конгресс отказывался передавать истребители Турции. Конгрессмены негативно оценивают права человека в Турции, ее сотрудничество с Россией и политику Эрдогана по отношению к курдам.

Перед вынесением вопроса о членстве Швеции на голосование в парламенте турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР), члены кабмина и сам Эрдоган дали понять, что сначала они ждут решения Конгресса по F-16. Американские законодатели вплоть до сегодняшнего дня так и не пошли навстречу. А вот Великое национальное собрание свое "да" Швеции выразило. Это произошло ночью 23 января, спустя 20 месяцев после подачи заявки Швеции на членство в НАТО.

Из 600 депутатов "за" ратификацию документа проголосовали 287. Против выступили 55 депутатов. Четверо воздержались. Как видно, меньше половины ВНС поддержало Швецию. Так же выглядело и принятие Финляндии в прошлом году. В зале сидели почти одни депутаты правящей коалиции.

Одобрение парламента Турции снимает главное препятствие на пути Швеции в НАТО. Формально "зеленый свет" предстоит получить также и от Венгрии, и аргументов у Будапешта на блокирование тоже немало. Венгрию раздражает, что ЕС чересчур сильно финансирует Украину, в то время как не хватает денег на нужды самих членов. Также премьер Виктор Орбан считает расширение НАТО углублением кризиса с Россией и путем к эскалации конфликта на Украине. Однако формально для своего одобрения Будапешт выдвинул удовлетворение турецких требований. Если Эрдоган не против, то и Орбан - тоже.

Учитывая все претензии Турции и время, которое понадобилось на одобрение, напрашивается два вопроса: почему Анкара вообще одобрила заявку и почему сейчас? Если смотреть на характер претензий, то Швеция уже начала удовлетворять их. Некоторых боевиков Стокгольм выдал, антиисламские акции начали ограничивать, санкции сняты. Анкара могла дать согласие в качестве аванса с расчетом на дальнейший прогресс.

Второй вариант - проблемы с Швецией не были принципиальными. Основной спор лежал в плоскости американо-турецких отношений. Но здесь прогресса намного меньше. Да, Байден поддержал передачу F-16, но сделка блокируется Конгрессом. Может быть, снова аванс, и турецкий парламент пытается вывести стороны из "дилеммы заключенных"? Ведь некоторые конгрессмены боялись, что Эрдоган после передачи истребителей проведет их и не поддержит Швецию.

Есть еще третий вариант. Здесь факты найти гораздо сложнее, но, пожалуй, это единственное, что может объяснить согласие Турции при сохранившихся с Швецией и США проблемах. Инфляция в Турции все еще двузначная. Дефицит бюджета в прошлом году вырос в семь раз. Последствия землетрясения легли тяжелым бременем на экономику - только на эти расходы Всемирный банк насчитал 4% ВВП страны.

Эрдоган за счет диверсификации связей смог получить новых инвесторов. После нормализации с КСА и ОАЭ он получил депозиты в районе $15 млрд, а после летнего турне по Заливу заключил сделки на сумму $50 млрд. С Россией тоже торговля бьет рекорды - более $60 млрд в прошлом году. Однако масштаб кризиса требует не менее масштабных решений. Без Запада не обойтись. ЕС слишком важен как торговый партнер, а США оказывают влияние на ЕС.

Так что, вероятнее всего, Эрдоган и его соратники согласились на членство Швеции в НАТО не для решения вопроса о несколькими боевиках, а ради финансовой стабильности. После согласия Эрдогана в Вильнюсе американские агентства повысили прогноз кредитного рейтинга Турции до "позитивного". ЦБ Турции начал повышать ключевую ставку, хотя Эрдоган всегда был сторонником понижения. Ряд экспертов уже трактуют согласие ВНС по Швеции так, что Анкара "не выдержала давления". Но правда - посередине. Анкара принимает такое решение не ради выдачи курдов и не из боязни США, а из-за своих экономических интересов.

Во что все это выльется и пойдет ли Швеция в НАТО на пользу турецкой экономике, узнаем в следующие месяцы и годы.