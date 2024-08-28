Армения окончательно отказала России по Зангезурскому коридору

Ереван никогда не соглашался на участие третьих сторон в обеспечении безопасности транспортных перевозок по территории Армении, заявил Пашинян. Таким образом Армения отказывается от содействия России в разблокировке маршрутов на Южном Кавказе.

Армения сама будет обеспечивать безопасность при перевозке через свою территорию грузов и пассажиров, объявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании ЕАЭС.

"Хочу подчеркнуть, что заявления о том, будто Армения когда-либо соглашалась на ограничение своего суверенитета в вопросах региональных коммуникаций, совершенно не соответствуют действительности. Такого никогда не было, и это явное искажение фактов"

– Пашинян

По его словам, Ереван берет на себя четкое обязательство по обеспечению безопасности транспортных средств, грузов и людей на своей территории.

Он также упомянул идею "Перекрестка мира", который армянская сторона хочет видеть вместо Зангезурского коридора.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении, все экономические и транспортные связи на Южном Кавказе должны быть разблокированы.

Зангезурский провал Пашиняна

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Никол Пашинян недвусмысленно предлагает России закрыть тему российского присутствия на потенциальном армянском участке Зангезурского коридора. "Армения стремится добиться признания недействительным Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, поскольку те пункты, которые были ей интересны, либо исполнены, либо потеряли смысл, а пункты с до сих пор не исполненными армянскими обязательствами она реализовывать не хочет. Нет зоны временного размещения российских миротворцев, где Ереван мог держать свои войска, нет Лачинского коридора, по которому армянские власти бесконтрольно ввозили в Азербайджан оружие и вывозили из него природные ископаемые, обмен пленными давным-давно завершен. Зато остается пункт 9 о разблокировании коммуникаций, где сказано, что на пути из Зангиланского района АР в Нахчыван на армянской территории "контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Поскольку выгод от документа Армения более не получает, признавать свои обязательства по нему она не намерена", - пояснил он.

"Конечно, одного желания властей Армении тут недостаточно, потому что заявление все-таки трехстороннее, и для его отмены необходимо согласие Азербайджана и России. У Азербайджана на сегодняшний день, во-первых, нет оснований доверять властям Армении из-за того, как они ведут себя в подготовке мирного договора, заявляя о необязательности устранения территориальных претензий на Карабах из Конституции РА, предлагая подписать отрывок документа в качестве целого документа и громко удивляясь (как сегодня спикер парламента Ален Симонян), почему Баку не хочет заключать неполноценное соглашение о мире. Контроль ФСБ за дорогой между Зангиланом и Нахчываном, как сказано в Трехстороннем заявлении, вполне удовлетворил бы Баку, если б Армения такую дорогу построила, поскольку тогда безопасность транспортного сообщения гарантировал бы ответственный и надежный союзник Азербайджана – Россия, а не нарушители многосторонних договоров из Еревана", - обратил внимание Андрей Петров.

"Во-вторых, Азербайджану уже не нужна дорога из Зангилана в Нахчыван через Армению, так как строится параллельный маршрут через Иран. По этой причине властям Армении сейчас логичнее не спорить с Россией, должны ли стоять российские пограничники на непостроенной дороге или нет, а предлагать азербайджанскому руководству какие-либо преференции для того, чтобы оно согласилось подвести трассы Зангезурского коридора к условной армянской границе и состыковать их с армянской инфраструктурой (опять же, существующей лишь на словах). Ереван мыслит слишком инерционно и чересчур переоценивает свою значимость: пока он торговался об открытии транспортных коммуникаций, Баку успел пересмотреть своих подходы с учетом вероятности, что армянская сторона никогда ничего не построит, и защититься от такой перспективы. В итоге Азербайджан получает короткий наземный доступ к Нахчывану через Иран, а Армения остается в транспортной блокаде с востока и запада – исключительно по собственной вине. Если Пашинян хочет открыть границы, ему нужно, наоборот, соглашаться на работу ФСБ в Зангезурском коридоре", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".